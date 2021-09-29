Ждать больше года: глава Mercedes-Benz назвал реальные сроки поставок некоторых моделей

В Daimler сообщили, что некоторым клиентам Mercedes-Benz придется ждать своих заказов более года. Проблемы уже традиционно связаны с глобальной нехваткой полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Председатель правления Daimler Ола Каллениус так прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Спрос на новые Mercedes-Benz огромен, и он с каждым месяцем растет. В то же время, к сожалению, существуют серьезные ограничения во многих производственных процессах. Для некоторых моделей время ожидания может составить больше, чем хотелось бы, в некоторых случаях – более года".

Ранее Каллениус, комментируя ситуацию, выражал опасение, что последствия дефицита чипов могут ощущаться на автомобильном рынке и в 2023 году. Daimler ранее заявлял, что ожидает значительного снижения продаж бренда Mercedes-Benz в третьем квартале из-за нехватки микросхем, но надеется, что спрос на чипы несколько уменьшится к концу года из-за запуска новых предприятий по их производству.

Напомним, Mercedes-Benz и концерн Stellantis будут совместно выпускать батареи для электромобилей. Суммарная производственная мощность предприятий должна составить около 120 ГВт∙ч в год.

Также сообщалось, что названы ТОП-5 быстрейших кроссоверов современности. Сегодня у многих именитых брендов есть кроссоверы, способные "выезжать" из пяти и даже четырех секунд.