Семиместный бюджетный кроссовер Hyundai нацелился на новые рынки

Hyundai Creta Grand с семиместным салоном покоряет новые рынки. Изначально модель продавалась только в Индии. Но с недавних пор кроссоверы индийской сборки начали продаваться и в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на El Carro Colombiano.

Hyundai Creta Grand от машины без приставки "Гранд" отличается увеличенной на 150 мм колесной базой, а также незначительно возросшим задним свесом. Длина кроссовера стала больше на 200 мм. В зависимости от конфигурации кресел в салоне, объем багажного отсека варьируется в пределах 180-1650 литров.

Корейский "паркетник" в Мексике доступен с одним бензиновым мотором объемом 2,0 литра серии Nu мощностью 157 л.с. Роль трансмиссии возложена на 6-ступенчатый "автомат".

Как и ожидалось, привод только передний. На первом экспортном рынке машина предложена с хорошим уровнем оснащения: шесть подушек безопасности, светодиодные фары, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и пр. Анонсировано, что семиместная Creta Grand готовится к покорению новых рынков в странах Южной Америки и Азии.

Напомним, что показан самый большой и роскошный китайский внедорожник. Длина Hongqi LS7 составляет 5,5 метра.

Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.