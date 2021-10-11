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Самый доступный электромобиль Hyundai готовится сменить поколение

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Понедельник 11 октября 2021 15:55
Самый доступный электромобиль Hyundai готовится сменить поколение Электромобиль Hyundai Kona Electric (Фото: Hyundai Motor Company)
Автор: Александр Мороз

Концерн Hyundai Motor планирует начать выпуск электрокара Kona Electric второй генерации в следующем году. На заводе в корейском Ульсане уже идет модернизация под выпуск новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AjuNews.

Предприятие в Ульсане разделено на пять заводов, каждый из которых будет специализироваться на выпуске конкретных моделей. В настоящее время Kona Electric параллельно выпускается на двух площадках, но в будущем производство электромобиля будет сосредоточено на заводе №3 с одновременным увеличением его мощностей под выпуск до 80 тысяч машин в год.

Самый доступный электромобиль Hyundai готовится сменить поколение

Электромобиль Hyundai Kona Electric текущего поколения

Цель модернизации - запустить серийное производство электромобиля Kona Electric второго поколения уже в первой половине следующего года.

Самый доступный электромобиль Hyundai готовится сменить поколение

Некоторое время назад электрокар Hyundai Kona Electric уже становился антигероем новостной ленты. Обнаружилось, что в некоторых электромобилях некорректно работает программное обеспечение, а также есть проблемы в работе батарей производства LG Chem. Это привело к масштабной отзывной кампании, которая затронула 75 тысяч автомобилей по всему миру.

Самый доступный электромобиль Hyundai готовится сменить поколение

Несмотря на это корейцы полны оптимизма относительно светлого будущего модели. Актуальная Hyundai Kona Electric представлена на украинском рынке в единственной комплектации Dynamic по цене 1 024 600 гривен. Электромобиль оснащается электромотором мощностью 136 л.с.

Напомним, что Hyundai предложила встроить приборную панель прямо в рулевое колесо. Это позволит водителю беспрепятственно видеть всю важную информацию.

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