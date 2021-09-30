Nissan показал свой самый утилитарный электромобиль Townstar

Nissan показал свой новый легкий коммерческий автомобиль, который получил имя Townstar. Он заменит компактные фургоны NV200 и e-NV200.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Townstar построен на платформе CMF-C альянса Nissan-Renault-Mitsubishi. Уже в базовой комплектации новинка получила ряд электронных ассистентов. Среди них помощник корректировки курса при боковом ветре, а также систему интеллектуального экстренного торможения, которая умеет распознавать пешеходов и велосипедистов.

Вариант с бензиновым двигателем оснащен 1,3-литровым мотором мощностью 130 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Электрическую версию оборудовали электромотором мощностью 122 л.с. Электрический фургон получил запас хода на одном заряде в 283 км.

Nissan Townstar предлагает до 4,3 кубических метра грузового пространства. Автомобиль имеет грузоподъемность в 800 кг.

Опционально для машины доступны ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль, система кругового мониторинга и пр. Бензиновая версия Townstar будет оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном, а для электромобилей доступен 10-дюймовый экран инфотеймента. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay присутствует уже "в базе", как и беспроводная зарядка для смартфона.

Nissan предлагает гарантию на машину в 5 лет, или 160 000 км независимо от силовой установки. На аккумулятор Townstar EV предоставлена ​​дополнительная восьмилетняя гарантия.

Цены на новинку станут известны ближе к старту продаж, который запланирован на весну 2022 года.

Напомним, рамные пикапы и внедорожники Toyota получат единую платформу. Создание унифицированного шасси позволит также создавать гибридные и электрические модификации.

Также сообщалось, что электрические кроссоверы Audi e-tron отзывают из-за коррозии в тормозах. Отзывная кампания затронет электромобилей, которые были выпущены с 1 по 8 июля этого года.