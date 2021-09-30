1835 л.с. и 1,8 секунды до "сотни": Китай хочет поразить мир электрическим гиперкаром Othello

Новый электрический гиперкар Othello имеет силовую установку с заявленной мощностью в 1835 л.с. Компания Farnova Automotive, основанная в 2019 году, планирует построить 200 экземпляров машины.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт компании Farnova.

Гиперкар Farnova Othello, названный в честь известного шекспировского героя, должен пойти в серию в следующем году. Заявленная цена не должна превысить 288 000 долларов.

Othello базируется на электрическом шасси спортивного автомобиля Qiantu K50. Известный производитель яхт и других роскошных морских суден, компания Farnova, инвестировала средства в Qiantu Motors, не дав ей стать банкротом.

Othello оснастили двумя электродвигателями, которые в совокупности производят 1835 л.с. и внушительные 12000 Нм крутящего момента. Силовая установка позволяет электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды. Заявлено, что максимальная скорость превысит 400 км/ч.

Тяговая батарея шведской компании Northvolt емкостью 75 кВт•ч обеспечит запас хода в 600 км. Масса суперкара составляет 1350 кг.

Начиная с 2022 года, Othello будет производиться на новом заводе в Чандэ. Помимо "Отелло", у Farnova большие планы на автомобильный бизнес. Компания анонсировала электробус, якобы спроектированный неназванным бывшим главным дизайнером Lamborghini, и начиная с 2023 года намеревается запустить широкую линейку машин, в которой будут присутствовать электрические кроссоверы, пикапы и седаны.

Напомним, Toyota хочет отказаться от традиционного пластика. Новый материал по свойствам и сфере применения максимально близок к плексигласу.

Также мы писали, что новые Mercedes-Benz нужно ждать больше года. Daimler ранее заявлял, что ожидает значительного снижения продаж бренда Mercedes-Benz в третьем квартале из-за нехватки микросхем.