ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

1835 л.с. и 1,8 секунды до "сотни": Китай хочет поразить мир электрическим гиперкаром Othello

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 15:05
1835 л.с. и 1,8 секунды до "сотни": Китай хочет поразить мир электрическим гиперкаром Othello Фoто: Farnova Othello (farnov.ocoplus.com)
Автор: Константин Широкун

Новый электрический гиперкар Othello имеет силовую установку с заявленной мощностью в 1835 л.с. Компания Farnova Automotive, основанная в 2019 году, планирует построить 200 экземпляров машины.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт компании Farnova.

Гиперкар Farnova Othello, названный в честь известного шекспировского героя, должен пойти в серию в следующем году. Заявленная цена не должна превысить 288 000 долларов.

Othello базируется на электрическом шасси спортивного автомобиля Qiantu K50. Известный производитель яхт и других роскошных морских суден, компания Farnova, инвестировала средства в Qiantu Motors, не дав ей стать банкротом.

1835 л.с. и 1,8 секунды до &quot;сотни&quot;: Китай хочет поразить мир электрическим гиперкаром OthelloOthello оснастили двумя электродвигателями, которые в совокупности производят 1835 л.с. и внушительные 12000 Нм крутящего момента. Силовая установка позволяет электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды. Заявлено, что максимальная скорость превысит 400 км/ч.

Тяговая батарея шведской компании Northvolt емкостью 75 кВт•ч обеспечит запас хода в 600 км. Масса суперкара составляет 1350 кг.

1835 л.с. и 1,8 секунды до &quot;сотни&quot;: Китай хочет поразить мир электрическим гиперкаром OthelloНачиная с 2022 года, Othello будет производиться на новом заводе в Чандэ. Помимо "Отелло", у Farnova большие планы на автомобильный бизнес. Компания анонсировала электробус, якобы спроектированный неназванным бывшим главным дизайнером Lamborghini, и начиная с 2023 года намеревается запустить широкую линейку машин, в которой будут присутствовать электрические кроссоверы, пикапы и седаны.

Напомним, Toyota хочет отказаться от традиционного пластика. Новый материал по свойствам и сфере применения максимально близок к плексигласу.

Также мы писали, что новые Mercedes-Benz нужно ждать больше года. Daimler ранее заявлял, что ожидает значительного снижения продаж бренда Mercedes-Benz в третьем квартале из-за нехватки микросхем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения