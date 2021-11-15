"Русскому Прадо" не бывать: в России УАЗ закрывает все новые проекты

Руководитель холдинга Sollers, которому принадлежит Ульяновский автозавод, сообщил, что ждать новых моделей внедорожников не стоит. Самый долгожданный проект – модернизированный "Патриот", который в прессе окрестили "русским Prado", также не появится.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на "Мотор".

Заволжский моторный завод (ЗМЗ), который производит двигатели для УАЗов и ранее для легкового семейства ГАЗов, не планирует выпускать новые модели двигателей для перспективных внедорожников. Классическая "Буханка" будет выпускаться, пока будет поддерживаться стабильный спрос от покупателей. Но модернизировать ее уже не рентабельно.

Загрузка предприятия за прошлый и текущий год позволяет рассчитывать на прибыль в 2022 году. Но понятно, что без новых продуктов дни УАЗа сочтены. Его среднесрочная перспектива довольно туманна. Сообщается, что нынешний владелец с ним не спешит расставаться и попробует наладить выпуск машин других марок. Но касательно моделей, классов машин – пока никакой конкретики.

Ранее мы писали, что в BMW не считают Tesla премиум-брендом и своим конкурентом. BMW уделяет больше внимания удовлетворению потребностей клиентов, чем Tesla.

Также сообщалось, что Skoda разрабатывает свой самый дешевый кроссовер. Такая модель могла бы успешно продаваться, например, в Индии и на других аналогичных рынках.