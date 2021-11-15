ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Русскому Прадо" не бывать: в России УАЗ закрывает все новые проекты

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 09:31
"Русскому Прадо" не бывать: в России УАЗ закрывает все новые проекты Фото: УАЗ Патриот (motor.ru)
Автор: Константин Широкун

Руководитель холдинга Sollers, которому принадлежит Ульяновский автозавод, сообщил, что ждать новых моделей внедорожников не стоит. Самый долгожданный проект – модернизированный "Патриот", который в прессе окрестили "русским Prado", также не появится.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на "Мотор".

Заволжский моторный завод (ЗМЗ), который производит двигатели для УАЗов и ранее для легкового семейства ГАЗов, не планирует выпускать новые модели двигателей для перспективных внедорожников. Классическая "Буханка" будет выпускаться, пока будет поддерживаться стабильный спрос от покупателей. Но модернизировать ее уже не рентабельно.

Загрузка предприятия за прошлый и текущий год позволяет рассчитывать на прибыль в 2022 году. Но понятно, что без новых продуктов дни УАЗа сочтены. Его среднесрочная перспектива довольно туманна. Сообщается, что нынешний владелец с ним не спешит расставаться и попробует наладить выпуск машин других марок. Но касательно моделей, классов машин – пока никакой конкретики.

Ранее мы писали, что в BMW не считают Tesla премиум-брендом и своим конкурентом. BMW уделяет больше внимания удовлетворению потребностей клиентов, чем Tesla.

Также сообщалось, что Skoda разрабатывает свой самый дешевый кроссовер. Такая модель могла бы успешно продаваться, например, в Индии и на других аналогичных рынках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения