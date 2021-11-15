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Porsche готує п'ять гучних прем'єр, серед них – два електромобілі

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Понеділок 15 листопада 2021 12:40
Porsche готує п'ять гучних прем'єр, серед них – два електромобілі Фото: стенд Porsche (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche на автосалоні в Лос-Анджелесі представить п'ять машин. Вже відомо, що побачить світ спеціальне видання Panamera Platinum Edition, також відбудеться прем'єра зарядженого купе 718 Cayman GT4 RS, його трекової версії, і двох версій Taycan.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Єдине зображення зі стенду натякає нам, що Taycan отримав дорожній варіант універсалу, який ймовірно назвуть Sport Turismo. Від раніше представленого Cross Turismo модель буде відрізнятися відсутністю кросоверного обвісу і зменшеним дорожнім просвітом. Що стосується другої новинки сімейства Taycan, то Porsche описує її як неймовірно динамічну. Можна припустити, що на черзі прем'єра Taycan GTS.

Porsche готує п'ять гучних прем'єр, серед них – два електромобілі718 Cayman GT4 RS стане новим флагманом лінійки спортивних автомобілів 718. До спортивного автомобіля приєднається споріднений трековий автомобіль 718 Cayman GT4 Rs Clubsport.

Цього року автосалон в Лос-Анджелесі стартує 17 листопада. Відомо, що презентацію новинок на стенді німецького автовиробника вестиме бренд-амбасадор Porsche Марк Веббер.

Раніше ми писали, що MG показав новий кросовер One. Новинка представлена відразу у двох варіантах.

Також повідомлялося, що у Росії УАЗ закриває все нові проекти. Самий довгоочікуваний проект - модернізований "Патріот" також не з'явиться.

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