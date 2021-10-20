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Электромобиль Volkswagen ID.4 преодолел 56 тысяч км и попал в Книгу рекордов Гиннеса

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Среда 20 октября 2021 16:24
Электромобиль Volkswagen ID.4 преодолел 56 тысяч км и попал в Книгу рекордов Гиннеса Фото: Volkswagen ID.4 (vwid4-usatour.com)
Автор: Константин Широкун

Электромобиль Volkswagen ID.4 попал в Книгу рекордов Гиннеса. Его достижение - самое длинное путешествие в электромобиле в отдельной взятой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт VWID4-USAtour.

Американцы Райнер Зитлоу и Дерек Коллинз провели 100 дней за рулем электрического Volkswagen ID.4, посетив более 600 дилерских центров Volkswagen в США. За свои усилия они были включены в Книгу рекордов Гиннеса.

Приз был вручен им по возвращении в штаб-квартиру Volkswagen в США в Херндоне, штат Вирджиния, где они завершили свое путешествие, которое теперь официально является самым длинным непрерывным путешествием на электромобиле в отдельно взятой стране.

Электромобиль Volkswagen ID.4 преодолел 56 тысяч км и попал в Книгу рекордов Гиннеса"Было здорово поделиться своим опытом управления и эксплуатации ID.4 с большим количеством людей, в том числе с сотрудниками дилерских центров", - сказал Зитлоу. "Установление рекорда - это не только свидетельство надежности ID.4, но и фактическая готовность национальной инфраструктуры зарядки к далеким путешествиям".

Электромобиль Volkswagen ID.4 преодолел 56 тысяч км и попал в Книгу рекордов ГиннесаЗа 100 дней команда преодолела более 56 327 км и посетила 628 дилерских центров Volkswagen в 48 штатах. Райнер Зитлоу не новичок в рекордных заездах. Ранее он проезжал на автомобиле от Аляски до Аргентины всего за 12 дней, а также пересекал всю Африку и Европу от самой южной точки Африки до самой северной точки Европы всего за девять дней на Volkswagen Touareg.

Ранее мы писали, что запуск Tesla Cybertruck снова откладывается. Цифровой гигант убрал с сайта информацию о ценах долгожданного пикапа Tesla Cybertruck.

Напомним, что Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года.

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