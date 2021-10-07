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Новая Mazda 6 переедет на платформу с продольным расположением моторов

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Четверг 07 октября 2021 14:55
Новая Mazda 6 переедет на платформу с продольным расположением моторов Фoто: Mazda Vision Coupe (mazda-press.com)
Автор: Константин Широкун

Флагманский седан японского автопроизводителя будет построен на новой модульной платформе FR Large Architecture. Главной инновацией станет продольное расположение двигателя.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Spyder7.

Источники в японской компании сообщают, что базовым двигателем для новинки станет шестицилиндровая бензиновая "шестерка". Второй мотор – турбодизель объемом 3,0 литра. Обе версии получат встроенный в коробку передач стартер-генератор, который будет помогать при разгоне, или же приводить машину в движение на малых скоростях.

Через некоторое время после премьеры четвертой генерации Mazda 6 появится и подзаряжаемая гибридная модификация. Вершиной модельной линейки станет гибридная машина с роторно-поршневым двигателем. Со сменой поколения Mazda 6 получит внешний облик в духе концепт-кара Vision Coupe, представленного в 2017 году.

Напомним, Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля. В чертежах новация продемонстрирована на примере популярной модели Ford Fusion.

Также сообщалось, что Тoyota обогнала по продажам GM. За девять месяцев 2021 года продажи Toyota в США составили 1 млн 858 тысяч автомобилей – тогда как концерн GM со всеми своими брендами реализовал 1 млн 777 тысяч машин.

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