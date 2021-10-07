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Нова Mazda 6 переїде на платформу з поздовжнім розташуванням моторів

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Четвер 07 жовтня 2021 14:55
Нова Mazda 6 переїде на платформу з поздовжнім розташуванням моторів Фото: Mazda Vision Coupe (mazda-press.com)
Автор: Константин Широкун

Флагманський седан японського автовиробника буде побудований на новій модульній платформі FR large Architecture. Головною інновацією стане поздовжнє розташування двигуна.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Spyder7.

Джерела в японській компанії повідомляють, що базовим двигуном для новинки стане шестициліндрова бензинова "шістка". Другий мотор - турбодизель об'ємом 3,0 літра. Обидві версії отримають вбудований в коробку передач стартер-генератор, який буде допомагати при розгоні, або ж приводити машину в рух на малих швидкостях.

Через деякий час після прем'єри четвертої генерації Mazda 6 з'явиться і підзаряджається гібридна модифікація. Вершиною модельної лінійки стане Гібридна машина з роторно-поршневим двигуном. Зі зміною покоління Mazda 6 отримає зовнішній вигляд в дусі концепт-кара Vision Coupe, представленого у 2017 році.

Нагадаємо, Ford винайшов настроювані фари, які змінюють вигляд автомобіля. У кресленнях новація продемонстрована на прикладі популярної моделі Ford Fusion.

Також повідомлялося, що Тoyota обігнала з продажу GM. За дев'ять місяців 2021 року продажі Toyota в США склали 1 млн 858 тисяч автомобілів – тоді як концерн GM з усіма своїми брендами реалізував 1 млн 777 тисяч машин.

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