Тюнинг за 5 минут: Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля
Компания Ford подала патентную заявку на фары необычной конструкции. Благодаря сменным фильтрам они позволяют изменить облик своего автомобиля буквально за считанные минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.
С тех пор как на Audi R8 впервые в мире дебютировали светодиодные фары, производители легковых авто не устают изощряться в их усовершенствовании. Марка Volkswagen даже додумалась использовать светодиодную оптику для общения. Но свежее изобретение инженеров Ford, безусловно, тоже заслуживает внимания.
В опубликованной патентной заявке американский автопроизводитель предложил нововведение, которое делает настройку фар и задних фонарей настолько простой, что любой владелец сможет изменить облик своего автомобиля за считанные минуты.
В чертежах новация продемонстрирована на примере популярной модели Ford Fusion, известной в Украине под именем Mondeo.
Предложенный механизм позволяет открыть изнутри фару или задний фонарь. Эта маленькая дверца обеспечивает доступ к панели, на которой можно установить съемную вставку.
Дополнительный источник света монтируется непосредственно на внутренней поверхности корпуса фары, что позволяет отдельно освещать съемную вставку, делая ее более заметной при включении общего освещения.
В документе поясняется, что эта система может быть применена к любой из частей блоков фар или задних фонарей, включая указатели поворота. И этот своеобразный "тюнинг своими руками" займет, как утверждают в Форде, не более 5 минут.
А какие возможности индивидуализации он дает владельцам автомобилей-бюджетников… Ехать на Фиесте базовой комплектации и засветить в глаза случайному прохожему гордым значком ST!
Вполне возможно, что данное устройство Ford вскоре будет предлагать в качестве опции на новых автомобилях.
Напомним, что компания Ford в Китае начала принимать заказы на новый купеобразный кроссовер Evos. В случае выхода на рынок Европы новинка заменит модель Mondeo.