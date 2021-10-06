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Тюнинг за 5 минут: Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля

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Среда 06 октября 2021 13:54
Тюнинг за 5 минут: Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля Новые фары Ford (Фото: carbuzz.com)
Автор: Александр Мороз

Компания Ford подала патентную заявку на фары необычной конструкции. Благодаря сменным фильтрам они позволяют изменить облик своего автомобиля буквально за считанные минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

С тех пор как на Audi R8 впервые в мире дебютировали светодиодные фары, производители легковых авто не устают изощряться в их усовершенствовании. Марка Volkswagen даже додумалась использовать светодиодную оптику для общения. Но свежее изобретение инженеров Ford, безусловно, тоже заслуживает внимания.

Тюнинг за 5 минут: Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля

В опубликованной патентной заявке американский автопроизводитель предложил нововведение, которое делает настройку фар и задних фонарей настолько простой, что любой владелец сможет изменить облик своего автомобиля за считанные минуты.

В чертежах новация продемонстрирована на примере популярной модели Ford Fusion, известной в Украине под именем Mondeo.

Тюнинг за 5 минут: Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля

Предложенный механизм позволяет открыть изнутри фару или задний фонарь. Эта маленькая дверца обеспечивает доступ к панели, на которой можно установить съемную вставку.

Дополнительный источник света монтируется непосредственно на внутренней поверхности корпуса фары, что позволяет отдельно освещать съемную вставку, делая ее более заметной при включении общего освещения.

Тюнинг за 5 минут: Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля

В документе поясняется, что эта система может быть применена к любой из частей блоков фар или задних фонарей, включая указатели поворота. И этот своеобразный "тюнинг своими руками" займет, как утверждают в Форде, не более 5 минут.

А какие возможности индивидуализации он дает владельцам автомобилей-бюджетников… Ехать на Фиесте базовой комплектации и засветить в глаза случайному прохожему гордым значком ST!

Тюнинг за 5 минут: Ford изобрел настраиваемые фары, которые меняют облик автомобиля

Вполне возможно, что данное устройство Ford вскоре будет предлагать в качестве опции на новых автомобилях.

Напомним, что компания Ford в Китае начала принимать заказы на новый купеобразный кроссовер Evos. В случае выхода на рынок Европы новинка заменит модель Mondeo.

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