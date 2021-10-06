Toyota обогнала по продажам GM и идет на рекорд, который держался 90 лет

На автомобильном рынке США грядет революция: по итогам трех кварталов Toyota вышла на первое место по продажам, обогнав многолетнего лидера GM. Если динамика сохранится до конца года, падет рекорд, который держался почти 90 лет!

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Detroit News.

За девять месяцев 2021 года продажи Toyota в США составили 1 млн 858 тысяч автомобилей – тогда как концерн GM со всеми своими брендами реализовал 1 млн 777 тысяч машин. Причем если у General Motors среди самых продаваемых машин – сплошь пикапы, то бестселлерами Тойоты стали кроссовер RAV4 и седан Camry.

По меркам громадного американского рынка, разница в 80 тысяч машин невелика, но джи-эмовцев должны пугать не абсолютные цифры, а динамика роста японского бренда. По сравнению с тремя кварталами кризисного 2020 года GM нарастил продажи всего на 0,1 процента, а вот Toyota – на существенные 27,9%.

В General Motors во всем винят пресловутый дефицит полупроводников. Toyota, которая в этом году останавливала все свои 14 заводов в Японии, тоже от него страдает, но, как видим, с проблемами справляется лучше. Дело в том, что после крупного землетрясения в Японии 10 лет назад компания создала стратегические запасы ключевых узлов и комплектующих, включая и микросхемы. Вот они и пригодились, позволив меньше зависеть от нехватки микрочипов.

Первенство Тойоты, вероятно, сохранится и в четвертом квартале, ведь кризис полупроводников далек от завершения. И тогда по итогам 2021 года японская марка впервые в своей истории возглавит общий рейтинг продаж автомобилей в США. Для GM это будет очень болезненный удар – концерн лидировал на родном для себя рынке почти 90 лет!

Напомним, в Украине начался дефицит новых автомобилей. Кризис привел к снижению выпуска машин и задержкам поставок в автосалоны.

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