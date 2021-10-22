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В США состоится первая в мире гонка беспилотных автомобилей

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Пятница 22 октября 2021 10:00
В США состоится первая в мире гонка беспилотных автомобилей Фото: Dallara II-15 Indy Lights (indyautonomouschallenge.com)
Автор: Константин Широкун

23 октября впервые в истории Indianapolis 500, старейшей действующей гоночной трассы США, состоится соревнование автомобилй на автопилоте. Все по-настоящему: за гонкой будут наблюдать зрители, а победитель получит приз в 1 миллион долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Indy Autonomous Challenge.

Автономные автомобили для этой гонки готовили студенты и преподаватели университетов из девяти стран. Формулы будут управляться многочисленными компьютерными системами, камерами и лидарными датчиками.

В США состоится первая в мире гонка беспилотных автомобилейВсе команды будут соревноваться на прототипах Dallara II-15 Indy Lights, а дистанция гонки составит 20 кругов. Фактически, ни в одном из спортивных прототипов нет даже места для водителя.

После двух лет разработки и тестирования 10 команд из 21 университета и из девяти стран сразятся за главный приз в размере 1 миллиона долларов. Ожидается, что формулы будут достигать 200-220 км/ч, а средняя скорость движения по трассе превысит 160 км/ч.

В США состоится первая в мире гонка беспилотных автомобилейПолитики и знаменитости Индианы, в том числе губернатор Эрик Холкомб, сенатор Тодд Янг, мэр Индианаполиса Джо Хогсетт, а также официальные лица крупных производителей оборудования для автономного вождения и более 400 старшеклассников со всей Индианы будут присутствовать на мероприятии. Гонку может посетить любой желающий. Билеты стоят 10 долларов.

Отметим, что Indy Autonomous Challenge – это не первые соревнования автономных машин. Еще в 2004 году в пустыне Калифорнии проводился конкурс перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), на котором были собраны прототипы образцов армейской техники. В Европе в 2016-2020 годах регулярно проводились рекордные заезды машин на автопилоте. На сегодня мировой рекорд скорости автономного автомобиля составляет 282,4 км/ч.

Однако Indy Autonomous Challenge на трассе Индианаполис станет первой в мире настоящей гонкой - на омологированной трассе, со зрителями и серьезным призовым фондом.

Напомним, что китайский кроссовер на базе Volvo XC90 пошел в продажу по цене вдвое дешевле исходника. Стартовая цена - 266 тысяч юаней или, в пересчете, 42,5 тысячи долларов.

Также ранее мы писали, что Chevrolet выпустила двигатель-монстр V8 для суперкаров. Новый бензиновый V8 объемом 10,4 литра получит более 1000 сил.

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