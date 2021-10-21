Китайский кроссовер на базе Volvo XC90 пошел в продажу по цене вдвое дешевле исходника

В Китае начались продажи кроссовера Lynk & Co 09. Автомобиль построен на платформе Volvo XC90, но при этом оказался вдвое дешевге него.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Lei Xing / Twitter.com.

Большой кроссовер Lynk & Co 09 построен на платформе Volvo XC90, ведь премиальный бренд Lynk & Co входит в палитру компании Geely, которой принадлежит шведский производитель. При этом цена такой машины на китайском рынке оказалась почти вдвое ниже, чем у исходного XC90.

Начальная версия Lynk & Co 09 укомплектована бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 252 л.с. Стартовая цена - 266 тысяч юаней или, в пересчете, 42,5 тысячи долларов.

Также в гамме есть гибридная версия с ДВС мощностью 200 л.с. и электромотором на задней оси. Такой кроссовер предлагается как простой гибрид без подзарядки от сети, так и в плагин-гибридном исполнением. Цены составляют 316 и 370 тысяч юаней соответственно (49,4 и 58 тысяч долларов).

В списке оснащения есть продвинутые системы активной безопасности, пневмоподвеска и многое другое. Укомплектованная по-максимуму машина обойдется в 424 тысячи юаней (чуть более 66 тысяч долларов).

При этом соплатформенный Volvo XC90 в гибридном исполнении Recharge на китайском рынке стоит минимум 895 тысяч юаней (140 тысяч доллавров).

Lynk & Co 09 - это первая модель бренда на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются Volvo XC60 и XC90, а также гибридная модель Polestar 1.

Напомним, дизайн и характеристики Range Rover нового поколения рассекречены до премьеры. Официальная презентация новинки состоится 26 октября.