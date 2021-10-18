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Honda берет курс на электромобили: какие машины покажут первыми

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 16:16
Honda берет курс на электромобили: какие машины покажут первыми Фото: линейка электрических концептов на платформе e:N Architecture W (global.honda)
Автор: Константин Широкун

Главными рынками для грядущих электромобилей Honda видит рынки США и Китая. Именно в этих странах все электрические новинки компании будут появляться первыми.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

Какими будут серийные электромобили от Honda, можно понять, взглянув на концепты Honda e:NS1 и e:NP1. Машины построены на общей модульной платформе и отличаются лишь элементами декора экстерьера. Обе новинки рассчитаны на китайский рынок: Honda e:NS1 будет выпускаться на заводе Dongfeng-Honda, а сборку e:NP1 наладят на совместном предприятии GAC-Honda.

Honda берет курс на электромобили: какие машины покажут первымиПара новинок получит силовую установку мощностью 182 л.с. и аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 500 км. Серийные версии концепт-каров представят до конца осени, а производство машин начнется в первых месяцах 2022-го.

Honda берет курс на электромобили: какие машины покажут первымиСледующим поколением электромобилей японского бренда станет семейство машин, которое визуализируют концептуальные кроссовер Honda e:N SUV, седан Honda e:N GT, а также Honda e:N Coupe.

Модели будут построены на новой платформе e:N Architecture W с задним, или полным приводом. Серийные версии этой троицы станут глобальными моделями и они должны появиться уже до 2024 года. Всего же до 2026 года Honda намерена представить десять новых электромобилей.

Ранее сообщалось, что электрический Porsche Taycan обогнал по продажам легендарный спорткар 911. Самыми популярными моделями традиционно стали кроссоверы.

Напомним, что представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения. Автомобиль построен на новой платформе и лишился двигателей V8.

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