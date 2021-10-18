Honda берет курс на электромобили: какие машины покажут первыми

Главными рынками для грядущих электромобилей Honda видит рынки США и Китая. Именно в этих странах все электрические новинки компании будут появляться первыми.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

Какими будут серийные электромобили от Honda, можно понять, взглянув на концепты Honda e:NS1 и e:NP1. Машины построены на общей модульной платформе и отличаются лишь элементами декора экстерьера. Обе новинки рассчитаны на китайский рынок: Honda e:NS1 будет выпускаться на заводе Dongfeng-Honda, а сборку e:NP1 наладят на совместном предприятии GAC-Honda.

Пара новинок получит силовую установку мощностью 182 л.с. и аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 500 км. Серийные версии концепт-каров представят до конца осени, а производство машин начнется в первых месяцах 2022-го.

Следующим поколением электромобилей японского бренда станет семейство машин, которое визуализируют концептуальные кроссовер Honda e:N SUV, седан Honda e:N GT, а также Honda e:N Coupe.

Модели будут построены на новой платформе e:N Architecture W с задним, или полным приводом. Серийные версии этой троицы станут глобальными моделями и они должны появиться уже до 2024 года. Всего же до 2026 года Honda намерена представить десять новых электромобилей.

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