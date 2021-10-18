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Крупнейший производитель автомобильного пластика требует миллионные компенсации от автопроизводителей

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Понедельник 18 октября 2021 10:22
Крупнейший производитель автомобильного пластика требует миллионные компенсации от автопроизводителей Фото: сборка Renault (media.renaultgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Novares, французский поставщик автозапчастей, требует от своих клиентов-автопроизводителей компенсаций в размере десятков миллионов долларов после того, как нехватка микрочипов вынудила их сокращать объем выпуска машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Компания производит пластиковые детали, которые используются в трети всех транспортных средств в мире и заявляет, что автомобильные компании отменяют заказы на поставки автокомпонентов за день-два до поставок, в результате чего складские запасы растут.

"С начала года мы насчитали около 2 000 внезапных остановок производства у клиентов, из них более сотни с уведомлением за 48 часов и меньше", - сообщил Пьер Буле, генеральный директор Novares, добавив, что компания не должна нести ответственность и платить за проблемы своих клиентов.

Крупнейший производитель автомобильного пластика требует миллионные компенсации от автопроизводителейАвтомобильный сектор продолжает бороться с нехваткой полупроводников, и лишь немногие из них настроены достаточно оптимистично, чтобы надеяться на решение проблемы в ближайшие месяцы. Дефицит может стоить отрасли около 210 миллиардов долларов. Однако Novares признает, что не все ее клиенты были одинаково проблемными.

Напомним, что Toyota откладывает выпуск нового Land Cruiser Prado. Выпуск новинки отложен еще на год – до лета 2024 года.

Также мы сообщали, что представлен Ford Tourneo Connect нового поколения на базе VW Caddy. Ford Tourneo Connect – это пассажирская версия легких коммерческих автомобилей Tourneo.

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