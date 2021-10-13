Toyota откладывает выпуск нового Land Cruiser Prado

Изначально презентация следующей генерации Toyota Land Cruiser Prado была запланировала на 2023 год. Но инсайдеры в компании сообщают, что выпуск новинки отложен еще на год – до лета 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BestCarWeb.

Причин у переноса начала выпуска несколько. Во-первых, это неожиданно высокий спрос на Land Cruiser 300. На некоторые комплектации очередь растянулась на 3-4 года. Всему виной мировой дефицит полупроводников. В связи с серьезными задержками поставок и образовавшимися очередями за "трехсоткой", компания ощутила ухудшение своей корпоративной репутации. Потому выпуск популярной новинки решено было перенести на период, когда кризис с микрочипами уже пройдет.

Второй важный фактор – это желание японского автопроизводителя насытить мировой рынок более дорогим и Land Cruiser 300. Ожидается, что новый Land Cruiser Prado построят на той же модульной платформе TNGA GA-F, что и Land Cruiser 300 с Tundra. Линейка моторов будет состоять из 2,8-литрового турбодизеля (200 л.с. и 500 Нм), бензиновой «турбошестерки» объемом 3,3 литра на 299 л.с. Вскоре после мирового дебюта к ним также добавится гибридная силовая установка.

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