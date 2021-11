Китайский "убийца" Tesla Model Y готовится к запуску в производство

В прошлом году китайская компания Aiways представила стильный концепт внедорожника-купе U6ion. Спустя год Aiways готова начать поставки серийного электромобиля U6 в Китай и Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу AiWays.

По сути, это китайский ответ бюджетному паркетнику Tesla Model Y, но выглядит он намного изящнее и рассчитан на молодежь. Дизайн новинки разработал экс-глава ателье Pininfarina Кен Окуяма, предыдущей работой которого был суперкар Ferrari Enzo.

Aiways U6 отличают спортивные пропорции, мускулистые колесные арки, короткие свесы и впечатляющий коэффициент лобового сопротивления 0,26. Это ставит его почти в один ряд с Mercedes EQS. Передняя часть в виде акульего носа, тонкий задний спойлер и задний диффузор также минимизируют турбулентность воздушных потоков.

Внутри - спортивные сиденья с подголовниками и двухспицевый мультируль, 8,2-дюймовая "приборка" и безрамочный центральный экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма.

Уникальная конструкция батарейного блока типа "сэндвич" предотвращает попадание охлаждающей жидкости в аккумуляторный модуль во время аварии, что снижает риск возгорания.

В движение Aiways U6 будет приводить электромотор на передней оси, развивающий 201 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Предполагается, что запас хода в зависимости от емкости батареи составит до 650 километров, разгон до сотни - 7,6 секунды.