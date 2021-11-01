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Китайский "убийца" Tesla Model Y готовится к запуску в производство

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Понедельник 01 ноября 2021 13:06
Китайский "убийца" Tesla Model Y готовится к запуску в производство Электрокроссовер Aiways U6 (Фото: ai-ways.eu)
Автор: Александр Мороз

В прошлом году китайская компания Aiways представила стильный концепт внедорожника-купе U6ion. Спустя год Aiways готова начать поставки серийного электромобиля U6 в Китай и Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу AiWays.

Китайский &quot;убийца&quot; Tesla Model Y готовится к запуску в производство

По сути, это китайский ответ бюджетному паркетнику Tesla Model Y, но выглядит он намного изящнее и рассчитан на молодежь. Дизайн новинки разработал экс-глава ателье Pininfarina Кен Окуяма, предыдущей работой которого был суперкар Ferrari Enzo.

Китайский &quot;убийца&quot; Tesla Model Y готовится к запуску в производство

Aiways U6 отличают спортивные пропорции, мускулистые колесные арки, короткие свесы и впечатляющий коэффициент лобового сопротивления 0,26. Это ставит его почти в один ряд с Mercedes EQS. Передняя часть в виде акульего носа, тонкий задний спойлер и задний диффузор также минимизируют турбулентность воздушных потоков.

Китайский &quot;убийца&quot; Tesla Model Y готовится к запуску в производство

Внутри - спортивные сиденья с подголовниками и двухспицевый мультируль, 8,2-дюймовая "приборка" и безрамочный центральный экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма.

Уникальная конструкция батарейного блока типа "сэндвич" предотвращает попадание охлаждающей жидкости в аккумуляторный модуль во время аварии, что снижает риск возгорания.

Китайский &quot;убийца&quot; Tesla Model Y готовится к запуску в производство

В движение Aiways U6 будет приводить электромотор на передней оси, развивающий 201 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Предполагается, что запас хода в зависимости от емкости батареи составит до 650 километров, разгон до сотни - 7,6 секунды.

Продажи Aiways U6 начнутся в Китае и Европе в конце этого года. И в ближайшем будущем модель дебютирует на рынке США. Причем цены будут значительно ниже, чем у основного конкурента - Tesla Model Y, за который в Германии просят от 56 990 евро.

Напомним, что впервые в истории Tesla возглавила продажи новых автомобилей в Европе в сентябре, заняв 2,6% рынка. Это также первый случай, когда электромобиль стал лидером по продажам на рынке ЕС, и первый раз, когда первое место заняла машина, произведенная за пределами Европы.

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