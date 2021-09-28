Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром

За 30 лет независимости Украина полностью лишилась своего производства легковых автомобилей. Нет больше целой отрасли производства мотоциклов и мопедов, в состоянии комы пребывает КрАЗ — единственный производитель грузовиков. Немногим лучше положение автобусных заводов ("Черкасский автобус", "Эталон", ЗАЗ и "Рута"), но они с опаской ожидают подписания Зоны свободной торговли с Турцией, где интересы отечественных автобусостроителей могут опять сдать.

Пока сохранилась крупноузловая сборка Skoda на "Еврокаре" и непонятно зачем возобновилась сборка российских авто Lada на ЗАЗе. Вот и весь украинский автопром сейчас.

Кто виноват, что Украина так и не стала автомобильной державой? Ведь даже тот автопром, что был в 1991 году на момент развала СССР, мы тоже потеряли. А ведь тогда ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Белоруссия не имели такой мощной автомобильной промышленности, как в Украине. Но сейчас все эти страны имеют производство автомобилей, а мы — нет.

Не было автопрома и в Словакии, Словении, Венгрии, а сейчас — есть. В Турции было несколько отсталых заводов, а сейчас там выпускают десятки мировых брендов. И в России сейчас больше 20 новых заводов, которые выпускают самые современные автомобили.

Без эмоций анализируя прошедшие годы, становится ясно, что ошибок было сделано много. И ключевая здесь роль государства и некомпетентность чиновников. Это они должны были открыть новые рынки для сбыта украинской продукции, договариваясь о поставках. Это они вместо рефинансирования банков должны были поддерживать производство и занятость. Это они должны были навести порядок с "еврономерами", а не безразлично наблюдать, как в страну без уплаты налогов заезжают сотни тысяч авто.

К тому же, в Украине установилась плохая традиция каждый год менять правила игры в автомобильном секторе. Меняли пошлины и акцизы, вводили и отменяли нормы выбросов, запрещали и разрешали ввоз подержанных иномарок. Иностранные партнеры уже давно устали наблюдать за этими "играми лоббистов". Никто не будет вести серьезный бизнес в стране, где правила постоянно меняются.

А еще нам всем не хватило патриотизма. И он не в том, чтобы надеть вышиванку и покрасить в "жовто-блакитний" цвет мусорные урны. Патриотизм — это закупать отечественные грузовики для украинской армии и свои автобусы для школ. Каждое действие чиновников должно быть в интересах Украины. А лозунг "Купуй українське" должен быть основополагающим в любой государственной закупке.

И вот тогда у нас был бы и автопром, и современные автомобили. А так, в Украине фактически больше нет автомобильной отрасли. В стране, где армия не покупает свои автомобили, а города — свои автобусы, не может быть своего автопрома. Мы сами его не заслуживаем. И наш поезд уже ушел. В итоге за 30 лет свыше 1 млрд долларов инвестиций и льгот на 5 млрд ушло в песок.

Но это вовсе не означает, что все потеряно. Эпоха автомобилей с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу. Наступает новая эра электротранспорта. Соседние страны усиленно строят новые заводы по выпуску электромобилей и батарей к ним. Может, Украине удастся хотя бы здесь преуспеть?

У нас все для этого есть — простаивающие заводы и даже залежи лития. Только надо не повторить все те системные ошибки, преследовавшие отечественную автомобильную отрасль в прошлом. И все у нас получится!