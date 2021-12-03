Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой

С каждым месяцем электромобилей в Украине становится все больше, что выводит на первый план развитие зарядной инфраструктуры. Недавно в стране было проведено масштабное исследование, которое дает четкое представление о количестве и качестве зарядных станций.

О текущем состоянии зарядной инфраструктуры в Украине – в авторской колонке для РБК-Украина Авто рассказывает автор исследования, эксперт транспортных инноваций, советник замминистра по вопросам развития электротранспорта в МИУ Марина Кытина.

Темпы электромобилизации в Украине наглядно иллюстрирует извечный вопрос, что было первым – яйцо или курица. Почему медленно растет численность электромобилей? Потому что нет развитой инфраструктуры. Почему нет достаточного количества электрозарядных станций? Потому что мало электрокаров.

На самом деле, электромобилей в нашей стране уже много, причем их количество ощутимо увеличивается с каждым месяцем. По состоянию на 1 декабря 2021 года в стране насчитывалось 32662 "электрички" – по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 845 единиц или 2,6%. Это очень хороший темп, который сохраняется практически на протяжении всего 2021 года – к примеру, на 1 августа в Украине было 29,4 тысячи электромобилей. Прирост за четыре месяца – 3,2 тысячи машин.

А вот с зарядной инфраструктурой пока все не так радужно. Да и точно подсчитать электрозарядные станции – та еще задача со звездочкой. Если в случае электромобилей достаточно написать запрос в Главный сервисный центр МВД и получить данные о регистрациях, то для зарядок такой мониторинг и учет на государственном уровне отсутствует.

Пришлось контактировать отдельно с каждой компанией-оператором, но далеко не все из них готовы делиться информацией. Кто-то долго отвечает, а кто-то и вовсе игнорирует запросы, руководствуясь малопонятными причинами. В итоге на сбор данных ушло больше месяца, но результат того стоил – ведь теперь у нас хотя бы в первом приближение есть понимание, в каком состоянии находится зарядная инфраструктура в стране.

Первый вывод после обработки данных оказался неутешительным: по сравнению с прошлым годом количество станций и зарядных портов (на каждой станции может быть несколько коннекторов разных типов) уменьшилось. Если на 1 августа в Украине насчитывалось 11,5 тыс. точек подключения (или коннекторов), то по состоянию на 1 ноября – 7,8 тысяч (если точнее, 7787). А зарядных станций – 3244. И за прошедший месяц эти цифри практически не изменились.

Куда делись почти 4 тысячи коннекторов? В 2021 году украинский рынок зарядной инфраструктуры заметно изменил свою конфигурацию – некоторые операторы объединились, другие покинули рынок и "забрали" с собой сотни зарядных станций.

С другой стороны, в этом году в Украине появилось несколько новых операторов. В их числе – даже государственная компания Нафтогаз, которая вышла на рынок зарядных станций под брендом WeEnergy. Кроме того, появились первые зарядные станции стандарта GB\T, который используют электромобили китайского производства.

В итоге на данный момент сформировалась "большая тройка" игроков электрозарядной инфраструктуры – это AutoEnterprise, EcoFactor и TOKA. Причем сложилась очень интересная геометрическая прогрессия: сеть AutoEnterprise по количеству станций вдвое превышает EcoFactor, а та, в свою очередь, в два раза больше ТОКА. Остальные 15 более мелких операторов в сумме располагают количеством станций, сравнимым с сетью ТОКА.

Соотношение количества электромобилей к количеству точек подключения составляет 4,2. Это очень хороший показатель, на уровне лучших европейских стран. Такой же индекс в Нидерландах, а вот Польша с ее семью электромобилями на каждую точку подключения значительно отстает.

Однако помимо количества не менее важным является "качество" зарядок – иначе говоря, как много сейчас в стране "быстрых" коннекторов. Цифры таковы: точек подключения переменного тока (AC) мощностью до 22 кВт (стандарты Type 1, Type 2, J 1772) составляет 5920, а постоянного тока DC) мощностью свыше 22 кВт (стандарты CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\T) – 1837.

Судя по распределению типа коннекторов, некоторые компании четко выбрали европейскую модель развития, другие подстраиваются под специфику украинского рынка электромобилей с большим количеством подержанных машин из США. А некоторые играют на опережение и смотрят в сторону Китая – в последние месяцы импорт новых и подержанных электрокаров из Поднебесной набирает обороты.

Итак, "быстрых" коннекторов 24% – на каждый их них приходится три "медленных". Один к трем – это много или мало? С одной стороны среднеевропейский показатель в 2020 году составлял 1 к 9 (на "быстрые" зарядки пришлось 11,1% от общего количества). С другой – увеличение количества DC-точек является критически важным для ускорения темпов электромобилизации Украины. Ведь емкость батарей в новых моделях электромобилей постоянно растет, достигнув 70-80 кВт*ч. Также есть электрокары с емкостью батареи около 100 кВт*ч (та же Tesla, например).

Появление на рынке зарядной инфраструктуры новых операторов и запуск первых зарядок китайского стандарта GB\T позволяет надеяться (хочется сказать "рассчитывать"), что в ближайшие годы "быстрых" станций станет ощутимо больше. Без этого темп электромобилизации Украины может снизиться.