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Китайський "вбивця" Tesla Model Y готується до запуску у віиробництво

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Понеділок 01 листопада 2021 13:06
Китайський "вбивця" Tesla Model Y готується до запуску у віиробництво Електрокроссовер Aiways U6 (Фото: ai-ways.eu)
Автор: Олександр Мороз

У минулому році китайська компанія Aiways представила стильний концепт позашляховика-купе U6ion. Через рік Aiways готова почати поставки серійного електромобіля U6 в Китай і Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу AiWays.

Китайський &quot;вбивця&quot; Tesla Model Y готується до запуску у віиробництво

По суті, це китайська відповідь бюджетному паркетнику Tesla Model Y, але виглядає він набагато витонченіше і розрахований на молодь. Дизайн новинки розробив екс-глава ательє Pininfarina Кен Окуяма, попередньою роботою якого був суперкар Ferrari Enzo.

Китайський &quot;вбивця&quot; Tesla Model Y готується до запуску у віиробництво

Aiways U6 відрізняють спортивні пропорції, м'язисті колісні арки, короткі звіси і вражаючий коефіцієнт лобового опору 0,26. Це ставить його майже в один ряд з Mercedes EQS. Передня частина у вигляді акулячого носа, тонкий задній спойлер і задній дифузор також мінімізують турбулентність повітряних потоків.

Китайський &quot;вбивця&quot; Tesla Model Y готується до запуску у віиробництво

Всередині - спортивні сидіння з підголівниками та двоспицевий мультируль, 8,2-дюймова "приборка" і безрамковий центральний екран мультимедійної системи діагоналлю 14,6 дюйма.

Унікальна конструкція батарейного блоку типу "сендвіч" запобігає потраплянню охолоджуючої рідини в акумуляторний модуль під час аварії, що знижує ризик загоряння.

Китайський &quot;вбивця&quot; Tesla Model Y готується до запуску у віиробництво

У рух Aiways U6 буде приводити електромотор на передній осі, що розвиває 201 к.с. і 315 Нм крутного моментуа. Передбачається, що запас ходу в залежності від ємності батареї складе до 650 кілометрів, розгін до сотні - 7,6 секунди.

Продажі Aiways U6 почнуться в Китаї та Європі в кінці цього року. І в найближчому майбутньому модель дебютує на ринку США. Причому ціни будуть значно нижче, ніж в основного конкурента - Tesla Model Y, за який в Німеччині просять від 56 990 Євро.

Нагадаємо, що вперше в історії Tesla очолила продажі нових автомобілів в Європі у вересні, зайнявши 2,6% ринку. Це також перший випадок, коли електромобіль став лідером з продажу на ринку ЄС, і перший раз, коли перше місце зайняла машина, вироблена за межами Європи.

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