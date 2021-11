Китайський "вбивця" Tesla Model Y готується до запуску у віиробництво

У минулому році китайська компанія Aiways представила стильний концепт позашляховика-купе U6ion. Через рік Aiways готова почати поставки серійного електромобіля U6 в Китай і Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу AiWays.

По суті, це китайська відповідь бюджетному паркетнику Tesla Model Y, але виглядає він набагато витонченіше і розрахований на молодь. Дизайн новинки розробив екс-глава ательє Pininfarina Кен Окуяма, попередньою роботою якого був суперкар Ferrari Enzo.

Aiways U6 відрізняють спортивні пропорції, м'язисті колісні арки, короткі звіси і вражаючий коефіцієнт лобового опору 0,26. Це ставить його майже в один ряд з Mercedes EQS. Передня частина у вигляді акулячого носа, тонкий задній спойлер і задній дифузор також мінімізують турбулентність повітряних потоків.

Всередині - спортивні сидіння з підголівниками та двоспицевий мультируль, 8,2-дюймова "приборка" і безрамковий центральний екран мультимедійної системи діагоналлю 14,6 дюйма.

Унікальна конструкція батарейного блоку типу "сендвіч" запобігає потраплянню охолоджуючої рідини в акумуляторний модуль під час аварії, що знижує ризик загоряння.

У рух Aiways U6 буде приводити електромотор на передній осі, що розвиває 201 к.с. і 315 Нм крутного моментуа. Передбачається, що запас ходу в залежності від ємності батареї складе до 650 кілометрів, розгін до сотні - 7,6 секунди.