Ждать от месяца до полугода: в Украине начался дефицит новых автомобилей

Глобальный дефицит полупроводников, подкосивший мировою автомобильную индустрию, привел к снижению выпуска машин и задержкам поставок в автосалоны. Ситуация коснулась и украинского рынка – в настоящий момент склады большинства украинских автодилеров опустели. Как ситуация обстоит с самыми популярными моделями – читайте ниже в материале РБК-Украина.

Мы проанализировали наличие автомобилей в Украине в автосалонах официальных дилеров. Какие машины можно купить прямо сейчас, а какие нужно ждать и сколько? В нашей подборке – ТОП-10 самых продаваемых автомобилей украинского рынка по итогам августа 2021 года.

Kia Sportage

Kia Sportage в августе разошелся тиражом в 593 машины. Кроссовер доступен в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited Edition. В зависимости от исполнения, цены варьируются в диапазоне от 552,3 до 679,5 тысячи грн. Сотрудники дилерского центра "Автоцентр на столичном" сообщили, версии с "механикой" - в наличии, а вот автомобили с автоматической коробкой передач нужно ждать около 30 дней.

Партии, которые приезжают с регулярностью раз в несколько недель, на 90% распроданы. Так что нужно быть готовым к тому, что выбор цветов кузова будет не такой обширный, как ранее.

Toyota RAV4

Второе место по продажам завоевала Toyota RAV4: 433 проданных машины за август. Предзаказ "Тойот" доступен только с октября и предзаказанные автомобили появятся у украинских дилеров не раньше апреля 2022 года.

Особенно остро стоит вопрос дефицита топовых бензиновых версий и гибридных модификаций. Как отмечают в "Toyota Центр Киев ВИДИ Автострада", машины в базовіх комплектациях могут появиться в салонах ориентировочно в январе 2022-го. То есть остается только надеяться, что кто-то из ранее заказавших себе машину, от нее откажется. Toyota RAV4 на украинском рынке представлена в четырех исполнениях по цене от 692 180 грн.

Renault Sandero

Renault Sandero на нашем рынке представлен в единственной комплектации. В зависимости от двигателя, цена на бюджетный хэтчбек варьируется в диапазоне от 306 300 до 366 900 грн. Специалисты автосалона "Renault Кий Авто" сообщили, что в Киеве в наличии единственная машина с «роботом». Ближайшие поставки машин с "механикой" ожидаются в середине ноября, версии с АКП будут еще позже. Напомним, что по итогам августа, украинцы приобрели 384 Sandero.

Renault Duster

Кроссоверы Renault Duster разлетаются, как горячие пирожки. За прошлый месяц был продан 381 автомобиль. В "Renault Віннер Оболонь" уверены, что раньше второй половины ноября ждать поставок новых партий кроссовера не стоит. О высоком спросе на Renault говорят цифры: из 40 машин, которые приедут в ноябре, 25 на сегодняшний день уже проданы. Цены на базовую версию Renault Duster стартуют с отметки в 395 900 грн, за топовое исполнение Zen просят от 467 300 грн.

Mitsubishi Outlander

Продажи Mitsubishi Outlander в августе составили 239 экземпляров. По информации менеджеров дилерского центра "Mitsubishi Арма Моторс", "Аутлендеры" с 2,4-литровым мотором в нескольких комплектациях есть на складе в наличии. А вот машины с базовым двигателем объемом 2,0 литра нужно ждать до двух месяцев.

Цены на машины с меньшим мотором стартуют с отметки в 625 000 грн, авто с 2,4-литровым силовым агрегатом оценен в 825 000 грн.

Renault Logan

Renault Logan – самый продаваемый в Украине седан по итогам прошлого месяца с результатом 236 реализованных машин. Цены на базовое исполнение Life+ - от 318 400 грн. За 382 700 грн можно приобрести автомобиль с самым производительным двигателем – турбодизелем на 90 л.с.

По состоянию на конец сентября, в автосалоне "Renault Кий Авто" отсутствуют свободные машины для покупки. У других дилеров схожая ситуация, свободные машині появятся не раньше середины ноября.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado на украинском рынке представлен в четырех версиях: Comfort, Elegance, Prestige и Premium в диапазоне цен от 1 276 230 до 1 853 930 грн.

В дилерских центрах компании, в "Тoyota Автосамит на Столичном" в частности, доступные для приобретения машины отсутствуют вовсе. Если заказать автомобили в сентябре-октябре, то в производство внедорожники отправятся с января по март следующего года. Соответственно, ждать их прибытия к украинским дилерам стоит не раньше апреля-мая 2022 года.

Nissan Qashqai

На украинских дорогах в прошлом месяце появилось 222 новых Nissan Qashqai. В наличии на складах дилеров машины с МКП и слабыми 1,2-литровыми моторами. Ждать более мощных модификаций с "автоматом" не стоит – кроссовер нынешнего поколения уже снят с производства.

Менеджеры дилерского центра "ВИДИ-Санрайз" ожидают поставки Qashqai нового поколения не раньше декабря. Но сроки появления новинки в Украине переносятся уже третий раз, так что и эти временные рамки под вопросом.

Toyota Camry

Цены на Toyota Camry в Украине начинаются от 782 810 грн. В автосалоне "Тoyota Автосамит на Столичном" журналисту РБК-Украина сообщили, что относительно скоро, через месяц, в Украину придет небольшая партия машин в максимальных исполнениях Prestige и Premium по цене 909 215 и 1 044 100 грн соответственно.

Если же покупатель выберет более скромную версию, то ждать ее придется более полугода, как и с Pradо. В производство заказанный седан отправится только в январе-марте, а в Украину приедет не раньше апреля следующего года.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, замыкающий десятку самых продаваемых машин в Украине по итогам августа с результатом в 171 машину, можно купить более-менее свободно.

По информации сотрудников "Hyundai Богдан-Авто", топовые исполнения нужно ждать около двух-трех недель. При заказе более скромных исполнений поставка затянется на 2-3 месяца.

В партиях, которые в данный момент направляются в Украину, находятся разные машины, и большинство из них проданы. Так что с выбором цветов и вариантов отделки салона будут проблемы.