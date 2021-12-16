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Стивен Спилберг оценит: Hyundai представил компактного электрического робота на колесах

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Четверг 16 декабря 2021 11:23
Стивен Спилберг оценит: Hyundai представил компактного электрического робота на колесах Фото: платформа MobED (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai представил необычную компактную тележку, которую назвали Mobile Eccentric Droid (MobED). Новая платформа разработана для использования в самых разных сферах. Благодаря изменяемой колесной базе одна машинка может выполнять несколько задач.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

MobED состоит из плоской прямоугольной платформы, на которой можно разместить различные инструменты, и четырех больших 12-дюймовых колес. Платформа также оснащена независимой подвеской всех колес, которая позволяет самой платформе постоянно находиться в горизонтальном положении, или под заданным углом.

Стивен Спилберг оценит: Hyundai представил компактного электрического робота на колесахHyundai предвидит, что MobED будет полезен для служб доставки и съемочных групп. Новый продукт корейского автопроизводителя даже может служить базой кресел для людей с ограниченными физическими возможностями.

Стивен Спилберг оценит: Hyundai представил компактного электрического робота на колесахПри длине 67 см, ширине 60 см и высоте в 33 см, MobED весит 50 кг и оснащен тяговой батареей емкостью 2 кВт·ч. Колесная база новинки может изменяться в диапазоне 45-65 см. Максимальная скорость MobED составляет 30 км/ч. Hyundai обещает, что шасси сможет работать несколько часов без подзарядки. MobED покажут публике на выставке CES 2022, которая состоится 5-8 января 2022 года в Лас-Вегасе.

Ранее мы сообщали, как изменился рынок электромобилей в Украине за 2021 год. Самый доступный электрокар среди представленных в Украине официальными импортерами стоит без малого 35 тысяч долларов.

Напомним, что Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории. Премьера концептуальной машины состоится 3 января.

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