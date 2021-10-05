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Honda показала первые фото последней бензиновой модели для Европы

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Вторник 05 октября 2021 09:18
Honda показала первые фото последней бензиновой модели для Европы Фото: Honda Civic Type R (hondanews.com)
Автор: Константин Широкун

Honda опубликовала официальный тизер будущего хот-хэтча Civic Type R, новинка официально дебютирует в следующем году. Новый Type R станет последней моделью Honda с ДВС без гибридного модуля, которая будет продаваться в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

В новом поколении Civic Type R получил увеличенную решетку радиатора и больший центральный воздухозаборник. Передние и задние крылья кажутся шире, чем у обычного хэтчбека Civic, а колеса большого диаметра обуты в низкопрофильную резину Michelin. За ними спрятаны тормоза Brembo с окрашенными в красный цвет суппортами.

Компания Honda не раскрыла никакой информации о технических характеристиках нового Civic Type R, но, согласно последним сообщениям, хот-хэтч будет оснащен модернизированной версией 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом мощностью более 310 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм.

Honda показала первые фото последней бензиновой модели для ЕвропыЯпонский автопроизводитель также сообщил, что новый Type R будет запущен в серийное производство в середине 2022 года. До тех пор Honda планирует регулярно проводить тестовые заезды на Нюрбургринге, чтобы установить новый рекорд круга на Нордшляйфе для переднеприводных машин.

Civic Type R станет последней моделью компании в Европе с ДВС без гибридного модуля. В дальнейшем все модели Honda, продаваемые на европейских рынках, будут иметь гибридный или электрический привод.

Эта стратегия справедлива и для Украины. Как мы сообщали ранее, в следующем году на нашем рынке дебютирует кроссовер HR-V нового поколения. Силовая установка будет состоять из бензинового двигателя 1.5 и электромотора.

Напомним, что, согласно исследованию, более половины британских водителей не доверяют автопилоту. Немногие люди действительно убеждены в идее покупки полностью автономного автомобиля.

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