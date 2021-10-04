Более половины британских водителей не доверяют автопилоту, - исследование

С одной стороны автопроизводители планомерно идут к выпуску автономных автомобилей. С другой - исследование Volkswagen Financial Services UK показало, что 46% британских автомобилистов доверяют своим навыкам вождения больше, чем автопилоту.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Volkswagen Financial Services.

Согласно исследованию, в Шотландии 54 процента больше верят себе, чем компьютеру, в то время как 48 процентов людей, живущих в Северной Англии, также оценили бы свое водительское мастерство выше, чем навыки автопилота. Также выяснилось, что 52 процента молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет доверяют своим навыкам, в то время как среди водителей старше 75 лет только 39 процентов считают, что они водят лучше, чем автопилот.

Исследование также показывает, что немногие люди действительно убеждены в идее покупки полностью автономного автомобиля. Фактически, только 21 процент респондентов заявили, что они, скорее всего, купят автомобиль без водителя, когда таковой появится на рынке. Из тех, кто хочет купить автомобиль без водителя, 44 процента тратили бы свое свободное время на прослушивание музыки, 25 процентов смотрели бы фильмы и сериалы, 25 процентов читали книги и 20 процентов спали.

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