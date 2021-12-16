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Кен Блок и Audi для новой Джимханы создали необычный дрифт-мобиль на электротяге

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Четверг 16 декабря 2021 19:00
Кен Блок и Audi для новой Джимханы создали необычный дрифт-мобиль на электротяге Фото: Audi S1 ​​E-tron Quattro Hoonitron (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Кен Блок для покорений новых высот джимханы будет использовать специально созданный электрический спорткар Audi S1 ​​E-tron Quattro Hoonitron. Новых видео с машиной появятся в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Audi Sport подготовила уникальный электрический S1 ​​E-tron Quattro Hoonitron для аса экстремальных видов спорта Кена Блока. Новинка появится в следующем видео с джимханой. Создавая внешний облик машины, немецкие дизайнеры черпали вдохновение из раллийного автомобиля группы B, который выиграл соревнования по подъему на холм Пайкс-Пик в 1987 году.

Кен Блок и Audi для новой Джимханы создали необычный дрифт-мобиль на электротягеГоночный электрокар базируется на платформе фастбэка RS E-tron GT. Шасси было тщательно переработано под индивидуальные требования Кена Блока. Полноприводная машина оснащена парой электродвигателей и шасси из углеродного волокна. По словам Блока, его новый спортивный прототип способен крутить "бублики" на скорости в 150 км/ч.

Кен Блок и Audi для новой Джимханы создали необычный дрифт-мобиль на электротягеАвтомобиль был создан в офисе Audi Sport в Неккарзульме, за дизайн машины отвечал дизайнер Audi Марч Лихте. Создание проекта заняло всего четыре недели. Сообщается, что американский гонщик впервые испытал новый электромобиль в ноябре и будет использовать его в новом шоу Elektrikhana, премьера которого запланирована на 2022 год.

Напомним, что Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории. Vision EQXX силуэтом похож на концепт Mercedes-Benz Concept IAA 2015 года.

Ранее мы сообщали, как изменился рынок электромобилей в Украине за 2021 год. Самый доступный электрокар среди представленных в Украине официальными импортерами стоит без малого 35 тысяч долларов.

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