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Копила чипы целый год: Toyota планирует в январе выпустить рекордное количество автомобилей

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Четверг 16 декабря 2021 13:52
Копила чипы целый год: Toyota планирует в январе выпустить рекордное количество автомобилей Линия сборки машин на заводе Toyota (Фото: Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Всего за один месяц концерн Toyota Motor планирует произвести рекордные 800 тысяч машин на своих заводах по всему миру. Несмотря на дефицит микроэлектроники и комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Японский автогигант Toyota Motor намерен выпустить в январе 2022 года 800 тысяч автомобилей — это станет рекордом для японской марки. Да, наверное, и не только для нее.

Копила чипы целый год: Toyota планирует в январе выпустить рекордное количество автомобилей

Японская компания наращивает производство, стремясь хотя бы частично компенсировать потери, вызванные нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек из-за пандемии коронавируса. По прогнозам, объем выпуска составит порядка 9 миллионов машин на конец финансового года – 31 марта 2022-го. Для сравнения: компания выпустила 9,5 миллионов автомобилей в прошлом году и 10,7 млн годом ранее.

Оптимистичные обещания странным образом диссонируют с ситуацией в декабре, когда Toyota из-за дефицита запчастей была вынуждена приостановить сборку автомобилей в Японии. Так, из-за сокращения объемов выпуска очередь на новый Land Cruiser 300, которая и так уже достигает нескольких лет, растягивается еще больше.

Однако в Toyota ожидают потерять в декабре всего 14 000 единиц запланированного выпуска автомобилей, а с начала следующего года возобновить рост.

Копила чипы целый год: Toyota планирует в январе выпустить рекордное количество автомобилей

Напомним, что многие современные автомобили снабжены функцией дистанционного запуска двигателя с брелока. Toyota с недавних пор сделала эту функцию в своих машинах платной.

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Toyota Motor Corp
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