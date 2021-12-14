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Дефицит побеждает: спрос на культовый Toyota Land Cruiser 300 растет, но выпуск сокращается

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 09:28
Дефицит побеждает: спрос на культовый Toyota Land Cruiser 300 растет, но выпуск сокращается Фото: Toyota Land Cruiser 300 (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель не выполнит годовой план. Всему виной острая нехватка полупроводников. Интересно, что план выпуска новых авто уже корректировали в меньшую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Toyota вынуждена продлить простой своих производственных площадок в Японии. По предварительным подсчетам, из-за этого выпуск по итогам года сократится компания еще на девять тысяч автомобилей. Причина падения производства банальна – компании не хватает полупроводников.

В большей степени дефицит ударит по кроссоверам Lexus разных классов, а также по новому внедорожнику Toyota Land Cruiser 300. Спрос на последний зашкаливает уже несколько месяцев, а новые задержки поставок еще растянут очередь ожидания.

Дефицит побеждает: спрос на культовый Toyota Land Cruiser 300 растет, но выпуск сокращается

Toyota все еще намерена в 2021 году выпустить не менее 9 миллионов автомобилей. Ранее производственный план компании уже был сокращен на 300 тысяч экземпляров. Но и сниженная планка может быть труднопреодолимой. В компании убеждены, что все будет решаться в последние дни декабря.

Тем временем, на некоторых рынках очередь за новым Toyota Land Cruiser 300 выстроилась на три-четыре года. Сокращение производства столь ожидаемой новинки может в итоге оттолкнуть покупателей в сторону моделей-конкурентов.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск решил, что пикап Tesla Cybertruck будет выпускаться без покраски. По крайней мере, на старте продаж.

Напомним, что на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км. Автомобиль в цвете Forest Green Metallic был куплен новым у дилера Toyota в штате Нью-Гэмпшир.

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