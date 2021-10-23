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Полиция пополнит свой автопарк быстрыми двухместными спорткарами

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Суббота 23 октября 2021 11:22
Полиция пополнит свой автопарк быстрыми двухместными спорткарами Фото: Alpine A110 (alpinecars.com)
Автор: Константин Широкун

Французская полиция получит в свой автопарк спортивные купе Alpine A110. Министерство внутренних дел страны объявило о закупке 26 экземпляров A110 Pure, базовой версии купе Alpine.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Actu.Auto.Fr.

Спорткары Alpine A110 французская полиция закупает в рамках программы обновления служебного автопарка. Они заменят "горячие" хэтчбеки Renault Megane RS, которыми французские полисмены пользуются еще с 2011 года. И хотя двухместный A110 менее практичен, чем Megane, зато намного быстрее его.

Полиция пополнит свой автопарк быстрыми двухместными спорткарамиAlpine A110 Pure оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 249 л.с. С ним машина разогняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Новые автомобили будут оснащены фарами-искателями, сиренами и средствами спецсвязи. Компактные купе будут использоваться преимущественно в качестве машин патрулирования на загородных трассах.

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