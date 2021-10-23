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Поліція поповнить свій автопарк швидкими двомісними спорткарами

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Субота 23 жовтня 2021 11:22
Поліція поповнить свій автопарк швидкими двомісними спорткарами Фото: Alpine A110 (alpinecars.com)
Автор: Константин Широкун

Французька поліція отримає в свій автопарк спортивні купе Alpine A110. Міністерство внутрішніх справ країни оголосило про закупівлю 26 екземплярів A110 Pure, базової версії купе Alpine.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Actu.Auto.Fr.

Спорткари Alpine A110 французька поліція закуповує в рамках програми оновлення службового автопарку. Вони замінять "гарячі" хетчбеки Renault Megane RS, якими французькі полісмени користуються ще з 2011 року. І хоча двомісний A110 менш практичний за Megane, зате набагато швидший.

Поліція поповнить свій автопарк швидкими двомісними спорткарамиAlpine A110 Pure оснащений 1,8-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який розвиває 249 к.с. З ним машина розганяється від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці в 250 км/ч.

Нові автомобілі будуть оснащені фарами-шукачами, сиренами і засобами спецзв'язку. Компактні купе будуть переважно використовуватися в якості машин патрулювання на заміських трасах.

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