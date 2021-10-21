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Toyota показала самый компактный водородный автомобиль, который поместится в рюкзак

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Четверг 21 октября 2021 10:50
Toyota показала самый компактный водородный автомобиль, который поместится в рюкзак Фото: Toyota Mirai (media.toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Toyota представила уменьшенную копию второго поколения Mirai, самого массового автомобиля на водородных топливных элементах. Главная особенность заключается в том, что масштабная модель также ездит на водороде.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Над созданием водородной модели в масштабе 1/10 в Toyota трудилась в сотрудничестве с компаниями Tamiya и Bramble Energy. В Toyota заявляют, что это первая радиоуправляемая модель на водородных топливных элементах в мире.

Toyota показала самый компактный водородный автомобиль, который поместится в рюкзакИзготовленный на заказ кузов представляет собой копию Mirai второго поколения. Масштабная модель с пластиковым корпусом не является точной копией настоящего автомобиля, но ее легко идентифицировать по решетке радиатора и оптике. Для еще большего соответствия с оригиналом машинка окрашена в фирменный красный цвет Scarlet Flare.

Toyota показала самый компактный водородный автомобиль, который поместится в рюкзакВ основе игрушечной Тойоты лежит серийное шасси радиоуправляемой модели Tamiya TT-02 RC. Но в Bramble Energy его серьезно модернизировали: на печатной плате добавился топливный элемент, под кузовом также расположились системы управления и несколько компактных емкостей для водорода.

Масштабная копия Toyota Mirai оснащена силовой установкой мощностью 20 Вт (около 0,03 л.с.) и приводом на все четыре колеса. В сравнении со штатным литий-ионным аккумулятором, топливные элементы обеспечивают вдвое больший запас энергии для радиоуправляемой модели.

Ранее мы сообщали, что Toyota инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилей. Эти деньги пойдут на разработку и производство тяговых батарей для электромобилей.

Напомним, что китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S. В Китае стартовало производство электромобиля Zeekr 001.

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