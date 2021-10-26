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Tesla прекратила испытания нового автопилота

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Вторник 26 октября 2021 09:39
Tesla прекратила испытания нового автопилота Автопилот Tesla (Фото: electrek.co)
Автор: Александр Мороз

Компания Tesla приостановила тесты свежей версии беспилотной системы Full Self-Driving (FSD) из-за неполадок в ее работе. Как известно, к испытаниям на дорогах общественного пользования допущены обычные водители.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Verge.

"Обнаружены некоторые проблемы с версией 10.3, поэтому временно откатываемся на 10.2", — написал в своем Twitter глава Tesla Илон Маск.

Версия автопилота 10.3 начала развертываться в субботу 23 октября и включала в себя множество изменений, начиная с введения профилей водителей. Предполагается, что она также лучше обнаруживает стоп-сигналы, сигналы поворота и аварийные огни других транспортных средств, уменьшает число ложных замедлений и внимательнее отслеживает пешеходов.

Tesla прекратила испытания нового автопилота

Конкретных причин остановки тестирования Илон Маск не указал, сославшись на некие технические проблемы и заявив, что компания работает над этим.

Кроме того, глава Tesla не устает повторять, что система Full Self-Driving не делает автомобиль полностью автономным и требует от водителя постоянного контроля и готовности перехватить управление на себя.

Напомним, что Tesla запретила публиковать в открытом доступе информацию о багах автопилота Full Self-Driving. В бета-тестировании системы автономного управления теперь участвуют не только сотрудники компании, но и обычные владельцы электромобилей Tesla.

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