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Жовте світло не завжди означає "стоп": коли ПДР дозволяють продовжити рух

09:12 09.07.2026 Чт
2 хв
Не кожен водій знає, що жовтий сигнал має важливий виняток 
aimg Марія Науменко
Жовте світло не завжди означає "стоп": коли ПДР дозволяють продовжити рух Фото: світлофор на перехресті (Getty Images)
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Один і той самий жовтий сигнал для водія може означати і обов'язкову зупинку, і законне продовження руху. Вирішує лише одна деталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху.

Згідно з пунктом 8.7.3 ПДР, жовтий сигнал забороняє рух та попереджає про майбутню зміну сигналів. Винятком є випадки, передбачені пунктом 8.11 правил.

Так, водій може не зупинятися на жовтий сигнал, якщо в момент його ввімкнення він не здатен зупинити автомобіль перед стоп-лінією, дорожнім знаком 5.62 або світлофором без застосування екстреного гальмування.

Це правило насамперед стосується ситуацій, коли автомобіль уже близько до перехрестя, а різке натискання на гальма може створити небезпеку для самого водія, пасажирів або інших учасників руху.

Водночас жовтий сигнал не дає права набирати швидкість, аби встигнути проїхати перехрестя. Якщо водій мав можливість безпечно зупинитися, він повинен це зробити.

Отже, рішення про рух на жовтий сигнал залежить не від бажання "проскочити", а від дорожньої ситуації та можливості зупинитися без екстреного гальмування.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чи дає увімкнена "аварійка" право зупинятися в заборонених місцях.

За ПДР, аварійна сигналізація лише попереджає інших учасників руху про небезпеку або вимушену зупинку, але не скасовує заборони на зупинку біля переходів, перехресть, зупинок громадського транспорту та в інших визначених правилами місцях.

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