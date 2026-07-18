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Пасажир не пристебнувся: хто насправді заплатить штраф

09:15 18.07.2026 Сб
2 хв
Цей нюанс ПДР знають далеко не всі, хоча він може коштувати 510 гривень
aimg Марія Науменко
Фото: пасажир пристібає ремінь безпеки перед початком поїздки (freepik.com)

Непристебнутий пасажир може обернутися штрафом у пів тисячі гривень. Водночас далеко не всі знають, хто саме відповідатиме за таке порушення.

Чи відповідає водій за пасажира

Якщо пасажир не пристебнувся ременем безпеки, багато хто вважає, що відповідальність нестиме лише він. Однак Правила дорожнього руху покладають обов'язки не тільки на пасажира, а й на водія.

Згідно з пунктом 2.3 "в" ПДР, водій зобов'язаний користуватися ременем безпеки та не перевозити непристебнутих пасажирів.

Тобто перед початком руху саме водій повинен переконатися, що всі в автомобілі пристебнулися.

Які обов'язки має пасажир

Водночас і сам пасажир має дотримуватися правил.

Відповідно до пункту 5.2 "б" ПДР, пасажир транспортного засобу, обладнаного ременями безпеки, зобов'язаний користуватися ними під час поїздки.

Іншими словами, пристібатися повинні всі, хто перебуває в автомобілі.

Хто отримує штраф

За порушення правил користування ременями безпеки передбачена відповідальність за частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штраф становить 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень.

Попри те, що ПДР зобов'язують пасажира користуватися ременем безпеки, на практиці штраф зазвичай виписують водієві. Адже саме йому заборонено перевозити непристебнутих пасажирів, а окремої норми КУпАП, яка б прямо встановлювала адміністративну відповідальність саме пасажира за таке порушення, немає.

Саме тому перед початком поїздки варто переконатися, що ременями безпеки користуються всі, хто перебуває в салоні.

Хто може не користуватися ременями безпеки

Правила дорожнього руху передбачають кілька винятків.

Не користуватися ременями безпеки можуть:

  • особи, фізіологічний стан яких унеможливлює використання ременя;
  • водії та пасажири оперативних і спеціальних транспортних засобів під час виконання невідкладного службового завдання;
  • інструктори з водіння під час навчальної їзди.

В усіх інших випадках ремінь безпеки є обов'язковим.

Раніше РБК-Україна розповідало, чи потрібно вмикати поворотник, якщо головна дорога змінює напрямок, а також пояснювало, коли водій зобов'язаний поступитися дорогою маршрутці, що виїжджає із зупинки.

Також ми писали, у яких випадках дозволено продовжити рух на жовтий сигнал світлофора та коли можна їхати лівою смугою без порушення ПДР.

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