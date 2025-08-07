Паніка на АЗС. Що робити негайно, якщо залив бензин замість дизеля

Одна з неприємностей, причина і наслідки якої залежать не тільки від водія - помилка на АЗС, коли в бак випадково заливають не той тип пального. Що можна зробити для порятунку двигуна у такому випадку?

Про невідкладні дії, якими можна врятувати двигун від масштабного ремонту при помилці з пістолетом на АЗС, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Коли можна переплутати пальне

На щастя, інциденти з "підміною" пального трапляються не часто, адже на шляху до цього існує кілька бар’єрів - технічних і, так би мовити, людських.

Отже, працівник АЗС (чи сам водій) переплутав пістолети і в бак замість потрібного бензину заливають дизель, або навпаки. Це особливо критично, якщо паливо потрапляє не просто в бак, а вже й у двигун.

Як треба діяти у такій ситуації:

зберігайте спокій;

не від’їжджайте від заправної колонки;

якщо вже рушили - негайно зупиніться і заглушіть двигун;

тут же подбайте про те, щоб у вас був чек на дану заправку.

Щодо чека - дуже бажано відразу відправити пасажира по нього, якщо ви не взяли цей документ в момент оплати покупки. В чеку зазначено тип та об’єм пального, і це стане у пригоді при вирішенні спору з АЗС, в суді чи на СТО, коли доведеться очищувати паливну систему.

Залили бензин в дизельний автомобіль

Якщо водій не помітить помилки та заведеться після заправки бензином, спершу двигун працюватиме на залишках дизпального у системі. Це може тривати кілька хвилин, бо дизпальне важче і осідає на дно бака. Але вже скоро бензин почне надходити до насосу, і тоді:

швидко зношується паливний насос високого тиску (т. зв. ТНВД);

форсунки без змащування дизпальним теж починають псуватися;

змінюється характер роботи двигуна: зменшення потужності, поява вібрацій, вмикання лампи Check Engine.

Якщо не зупинити мотор, можна пошкодити й каталізатор із сажовим фільтром.

Важливий нюанс! Вище сказане стосується випадку, коли чужорідний бензин потрапив у майже порожній бак.

Але коли рідного дизпального у баку було чимало, двигун може непогано працювати на суміші, хоча стабільність буде тимчасовою. Без помітних симптомів експлуатація продовжується до моменту серйозної поломки чи наступної заправки. Вирішальну роль відіграє співвідношення бензину до дизелю в баку.

Фото: якщо дуже не пощастить, помилка при виборі пального призведе до великого ремонту двигуна (unsplash.com)

Дизпаливо залили в бензинове авто

Якщо у бак бензинового авто потрапляє дизель, навіть при наявності у баку залишків бензину, важке дизпаливо осідає на дно й швидко надходить до бензонасоса. Уже після запуску двигуна воно потрапляє у форсунки та камери згоряння. Мотор миттєво глухне - і це на краще, адже дизель для нього абсолютно недружній.

Що буде потім і що робити

У будь-якому з випадків перше завдання - видалити чужорідне пальне з усіх частин системи, куди воно потрапило. Починати потрібно з паливного бака: його слід повністю спорожнити та промити правильним видом пального.

У подальших діях є тонкощі в залежності від ситуації.

Якщо двигун вже запускали:

- очищення потребують також паливні трубки, рейка та форсунки

- обов’язково замінюються паливні фільтри

Особливий нюанс для дизелів:

Деякі фахівці вважають, що не варто морочитись із промивкою насоса ПНВТ (ТНВД) та форсунок, якщо в них потрапив бензин. Залишкові сліди легкого палива швидко розчиняться в новій порції ДП і не завдадуть шкоди - головне, щоб двигун не працював на змішаному паливі тривалий час.

Що після промивання

Якщо мотор вже встиг запуститися на "неправильному" паливі, необхідно провести додаткову діагностику:

- перевірити стан паливної апаратури

- проконтролювати тиск та якість розпилення

- оцінити роботу системи нейтралізації вихлопу

Можливі пошкодження дорогих елементів, таких як каталізатор чи сажовий фільтр - у такому разі без заміни не обійтись.

Висновок

На сучасних заправках, особливо якщо це великі АЗК (автозаправні комплекси), зроблено все для того, щоб власне заправка машини відійшла на другий план, а то й взагалі "загубилась" на фоні інших численних послуг.

Тому відповідальний водій має встановити собі за правило: спочатку заправка бака, під контролем, а потім вже - кава, хотдоги з круасанами, миття скла, пароль від Wi Fi та інші радощі.