Поширена причина смертельних ДТП: що буде, якщо не перевіряти тиск у шинах

Теперішніх водіїв розбалувала якісна бутилкаучукова гума, яка місяцями тримає тиск у шинах без втрат. Але вони все одно бува спускають - і нічого не помінялося з точки зору неприємностей, які може принести напівспущене колесо.

Про те, до чого може привести навіть непомітне падіння тиску у шинах, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Тиск у шинах для кожної моделі (а інколи - навіть для конкретної комплектації) визначає автовиробник - і значення вказується у заводському мануалі для користувача. Тому тут ми і не називаємо точні цифри, а звертаємо увагу саме на рекомендації від виробника.

Дотепер не всі авто оснащуються системами моніторингу тиску в шинах, тому питання правильного накачування шин досі не втратило актуальності. І це особливо важливо у більш дорогих, комфортних моделях, які здатні "замаскувати" негативні наслідки низького тиску, такі як хлопаючий звук, зміщення машини з прямої траєкторії чи втрата нею динаміки.

Чому тиск у шинах — критично важливий

Повітря в шинах буквально підтримує на собі всю масу автомобіля. Якщо ви хоча б раз стискали боковину сучасної шини руками, ви знаєте: вона надзвичайно тонка й гнучка, і без належного тиску не витримає й ваги однієї людини. Це означає, що тиск впливає на:

- точність реакції на кермо (особливо в аварійних ситуаціях);

- стабільність курсу авто;

- витрату пального;

- комфорт їзди;

- довговічність самих шин.

Варто пам’ятати: під час проєктування авто виробник закладає його поведінкові характеристики саме під певну жорсткість шин - тобто конкретний тиск у них. І навіть незначне відхилення в одному колесі може суттєво знизити ефективність усієї конструкції.

Фото: керованість автомобіля конструктори розраховують під певний тиск у шинах (unsplash.com)

Наслідки недостатнього тиску

Це взагалі найпоширеніша проблема не тільки шин, а й в сучасних авто в цілому. Шини поступово втрачають тиск, а водій може довго цього не помічати. Наслідки бувають такі:

- Погіршення керованості - автомобіль стає нестабільним навіть на легких поворотах, а в екстреній ситуації поводиться непередбачувано. Причому найгірше те, що автомобіль стає неслухняним не під час спокійного руху, а саме тоді, коли це найбільш потрібно. Тобто при спробі щось оминути на швидкості, вписатись у поворот, який водій мало не пропустив або при екстреному гальмуванні.

- Збільшення витрати пального - недостатньо накачане колесо чинить більший опір при русі, що підвищує споживання пального приблизно на 5%.

- Перегрів гуми - деформована шина інтенсивніше стискається при контакті з дорожнім покриттям, нагріваючись. З часом це може спричинити відшарування каркасу й руйнування шини.

- Ризик розриву - ослаблена боковина може не витримати удару, якщо колесо потрапить на грубий край ями чи іншу перешкоду.

- Пошкодження диска - іноді спущене колесо залишається непоміченим водієм аж до моменту, коли гума повністю втрачає тиск, і автомобіль починає котитися на голому ободі.

Тиск надто високий: що відбувається з авто

Часом водії навмисне перекачують шини, додаючи близько 0,3–0,5 атмосфери понад норму - особливо, якщо керуються неперевіреним манометром або прагнуть зменшити витрату пального. На рівній трасі така стратегія може частково спрацювати, але вона має й свої недоліки:

- Знижується комфорт - поїздки по нерівному покриттю стають жорсткішими;

- Підвіска зношується швидше - надмірно накачані шини передають сильні удари й вібрації на амортизатори та шарніри;

- Економія пального буде, але невелика - близько 2,5 - 3%, і тільки якщо перекачані всі чотири колеса;

- Водночас підвищується захист шин і дисків від пошкоджень при наїзді на ями чи нерівності.

Висновок

Ніхто точно не знає, скільки насправді аварій трапляється через напівспущені шини. Адже в поліцейських протоколах в таких випадках пишуть: "водій не впорався з керуванням".

Що, власне, не є брехнею, бо водієві дійсно буває неможливо, наприклад, втримати машину в своїй смузі, коли через різний тиск у лівому і правому колесах вона самостійно обирає траєкторію в крутому повороті чи гальмуванні "в підлогу".