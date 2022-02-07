Всьому виною електромобілі: Rolls-Royce серйозно змінив легендарну емблему "Дух екстазу"

Компанія Rolls-Royce показала оновлену версію логотипу бренду "Дух екстазу", через 111 років після того, як оригінальний дизайн фігури став інтелектуальною власністю компанії. Нова версія маскота носитимуть електромобілі бренду.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на пресслужбу компанії.
Першим електромобілем, який отримає оновлений маскот, стане вже анонсована модель Spectre. Заявлено, що розкішний електрокар стане найбільш аеродинамічно ефективною машиною компанії. Коефіцієнт лобового опору новинки складе не більше 0,26.
Акцент нової фігури на реалізмі простежується в детальному опрацюванні зачіски "богині". Дизайнери консультувалися зі стилістами, щоб форма волосся, одягу, і навіть поза нового логотипу була ще більш жіночною і природною. Двох однакових фігур "Дух екстазу" виявити не вдасться, оскільки всі вони перед покриттям сріблом обробляються вручну.
Раніше ми повідомляли, що електромобіль Porsche Taycan обігнав з продажу усі бензинові автомобілі в окремо взятій країні. Така цікава ситуація склалася на ринку Норвегії.