Всему виной электромобили: Rolls-Royce серьезно изменил свой легендарный маскот "Дух Экстаза"

Компания Rolls-Royce показала обновленную версию логотипа бренда "Дух экстаза", спустя 111 лет после того, как оригинальный дизайн фигуры стал интеллектуальной собственностью компании. Новая версия маскота будут носить электромобили бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Первым электромобилем, который получит обновленный маскот, станет уже анонсированная модель Spectre. Заявлено, что роскошный электрокар станет самым аэродинамически эффективной машиной компании. Коэффициент лобового сопротивления новинки составит не больше 0,26.

В соответствии с акцентом на аэродинамическую эффективность фигурка стала ниже. В компании уверяют, что новая эмблема даже больше похожа на оригинальные эскизы авторства дизайнера Чарльза Сайкса, чем ее предыдущие итерации. Новый "Дух экстаза" на 17 мм ниже существующей версии. Также была изменена форма подола мантии, который часто принимают за крылья.

Акцент новой фигуры на реализме прослеживается в детальной проработке прически "Богини". Дизайнеры консультировались со стилистами, чтобы форма волос, одежды, и даже поза нового логотипа была еще более женственной и естественной. Двух одинаковых фигур "Дух экстаза" обнаружить не удастся, так как все они перед покрытием серебром обрабатываются вручную.

Напомним, что женщина на Lexus протаранила в Киеве полицейский автомобиль-фантом. Но в тот же день машина вернулась на дороги.

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