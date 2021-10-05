Volvo запускає на дороги США безпілотну вантажівку

Компанія Volvo представила в США безпілотну вантажівку. Дослідна машина створена на базі флагманської моделі марки для магістральних перевезень VNL.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на американський підрозділ Volvo.

Майбутнє автотранспорту ґрунтується на двох словах: електрифікація та автопілот. Однак, з цим майбутнім не все так просто. Прихильники цієї міфологеми бачать світ, в якому електромотори остаточно перемогли двигуни внутрішнього згоряння, безпілотні транспортні засоби домінують на вулицях і шосе. Адже при цьому радикально зменшаться наслідки зміни клімату через втручання людини, а рідна Земля стане комфортною для життя.

Противники цього революційного уявлення говорять про необхідність поступової еволюції та висловлюють заклопотаність проблемами безпеки, інфраструктури, вартості, здійсненності і так далі.

Між цими двома полюсами знаходиться автомобільна промисловість, яка в принципі не заперечує проти електрифікації та автопілотів, але має безліч природних обмежень в цьому процесі і не може моментально прискоритися. З іншого боку, ми живемо в цікавий час, коли відбуваються прориви в технологіях, які ще десяток років тому здавалися недосяжними.

Візьмемо, наприклад, безпілотні комерційні автомобілі - повністю автономні вантажівки класу 8. Представивши в цифровій формі прототип свого першого автономного магістрального тягача в Північній Америці, підрозділ Volvo Autonomous Solutions в партнерстві з компанією Aurora досягла важливого ступеня на шляху до виведення на ринок США великих безпілотних фур.

Ця вантажівка заснована на флагманській моделі Volvo для магістральних перевезень VNL (VNL 760). І хоча зовні нагадує звичайний тягач Volvo, всередині-зовсім інший. VNL оснащений передовими системами безпеки та технологіями Volvo, такими як динамічне рульове управління Volvo (VDS) і автоматизована трансмісія (I-Shift), а також безліччю інших функцій автомобіля, об'єднаних з технологією Aurora Driver.

Належить пройти ще довгий шлях, перш ніж автономні вантажівки відправляться в серію і надійдуть у продаж. І прототип на базі важкого магістрального тягача Volvo здатний в повністю автономному режимі перевозити вантажі на великі відстані. У Volvo також вважають, що автономні Вантажні перевезення можуть лише доповнити, але не замінити існуючу транспортну систему.

Комерційні автомобілі, які отримали технологію Aurora Driver

У найближчі час фахівці обох компаній проведуть серію тестів безпілотної вантажівки на закритому полігоні. Паралельно йде робота з визначення регіонів і маршрутів в США, які стануть базовими для випробувань на звичайних дорогах.

Тести є частиною робіт з підготовки до майбутнього виробництва безпілотних вантажних автомобілів на заводі Volvo Trucks в Нью-Рівер-Веллі (штат Вірджинія). Очікується, що перші серійні автономні тягачі виїдуть на американські дороги вже в 2023 році.

Нагадаємо, що в Україні стартував продаж електричного кросовера Volvo XC40 Recharge. На вибір пропонується дві комплектації, а ціни починаються з 48 340 євро (1,51 млн грн).