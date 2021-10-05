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Volvo запускає на дороги США безпілотну вантажівку

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Вівторок 05 жовтня 2021 14:14
Volvo запускає на дороги США безпілотну вантажівку Прототип безпілотного тягача Volvo (Фото: volvotrucks.us)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Volvo представила в США безпілотну вантажівку. Дослідна машина створена на базі флагманської моделі марки для магістральних перевезень VNL.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на американський підрозділ Volvo.

Майбутнє автотранспорту ґрунтується на двох словах: електрифікація та автопілот. Однак, з цим майбутнім не все так просто. Прихильники цієї міфологеми бачать світ, в якому електромотори остаточно перемогли двигуни внутрішнього згоряння, безпілотні транспортні засоби домінують на вулицях і шосе. Адже при цьому радикально зменшаться наслідки зміни клімату через втручання людини, а рідна Земля стане комфортною для життя.

Противники цього революційного уявлення говорять про необхідність поступової еволюції та висловлюють заклопотаність проблемами безпеки, інфраструктури, вартості, здійсненності і так далі.

Між цими двома полюсами знаходиться автомобільна промисловість, яка в принципі не заперечує проти електрифікації та автопілотів, але має безліч природних обмежень в цьому процесі і не може моментально прискоритися. З іншого боку, ми живемо в цікавий час, коли відбуваються прориви в технологіях, які ще десяток років тому здавалися недосяжними.

Volvo запускає на дороги США безпілотну вантажівку

Візьмемо, наприклад, безпілотні комерційні автомобілі - повністю автономні вантажівки класу 8. Представивши в цифровій формі прототип свого першого автономного магістрального тягача в Північній Америці, підрозділ Volvo Autonomous Solutions в партнерстві з компанією Aurora досягла важливого ступеня на шляху до виведення на ринок США великих безпілотних фур.

Volvo запускає на дороги США безпілотну вантажівку

Ця вантажівка заснована на флагманській моделі Volvo для магістральних перевезень VNL (VNL 760). І хоча зовні нагадує звичайний тягач Volvo, всередині-зовсім інший. VNL оснащений передовими системами безпеки та технологіями Volvo, такими як динамічне рульове управління Volvo (VDS) і автоматизована трансмісія (I-Shift), а також безліччю інших функцій автомобіля, об'єднаних з технологією Aurora Driver.

Належить пройти ще довгий шлях, перш ніж автономні вантажівки відправляться в серію і надійдуть у продаж. І прототип на базі важкого магістрального тягача Volvo здатний в повністю автономному режимі перевозити вантажі на великі відстані. У Volvo також вважають, що автономні Вантажні перевезення можуть лише доповнити, але не замінити існуючу транспортну систему.

Volvo запускає на дороги США безпілотну вантажівку

Комерційні автомобілі, які отримали технологію Aurora Driver

У найближчі час фахівці обох компаній проведуть серію тестів безпілотної вантажівки на закритому полігоні. Паралельно йде робота з визначення регіонів і маршрутів в США, які стануть базовими для випробувань на звичайних дорогах.

Тести є частиною робіт з підготовки до майбутнього виробництва безпілотних вантажних автомобілів на заводі Volvo Trucks в Нью-Рівер-Веллі (штат Вірджинія). Очікується, що перші серійні автономні тягачі виїдуть на американські дороги вже в 2023 році.

Нагадаємо, що в Україні стартував продаж електричного кросовера Volvo XC40 Recharge. На вибір пропонується дві комплектації, а ціни починаються з 48 340 євро (1,51 млн грн).

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