Volvo запускает на дороги США беспилотный грузовик

Компания Volvo представила в США беспилотный грузовик. Опытная машина создана на базе флагманской модели марки для магистральных перевозок VNL.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на американское подразделение Volvo.

Будущее автотранспорта зиждется на двух словах: электрификация и автопилот. Однако, с этим будущим не все так просто. Сторонники этой мифологемы видят мир, в котором электромоторы окончательно победили двигатели внутреннего сгорания, беспилотные транспортные средства доминируют на улицах и шоссе. Ведь при этом радикально уменьшатся последствия изменения климата из-за вмешательства человека, а родная Земля станет комфортной для жизни.

Противники этого революционного представления говорят о необходимости постепенной эволюции и высказывают озабоченность проблемами безопасности, инфраструктуры, стоимости, осуществимости и так далее.

Между этими двумя полюсами находится автомобильная промышленность, которая в принципе не возражает против электрификации и автопилотов, но имеет множество естественных ограничений в этом процессе и не может моментально ускориться. С другой стороны, мы живем в интересное время, когда происходят прорывы в технологиях, которые еще десяток лет назад казались недостижимыми.

Возьмем, к примеру, беспилотные коммерческие автомобили - полностью автономные грузовики класса 8. Представив в цифровой форме прототип своего первого автономного магистрального тягача в Северной Америке, подразделение Volvo Autonomous Solutions в партнерстве с компанией Aurora достигла важной ступени на пути к выводу на рынок США больших беспилотных фур.

Этот грузовик основан на флагманской модели Volvo для магистральных перевозок VNL (VNL 760). И хотя внешне напоминает обычный тягач Volvo, внутри - совершенно иной. VNL оснащен передовыми системами безопасности и технологиями Volvo, такими как динамическое рулевое управление Volvo (VDS) и автоматизированная трансмиссия (I-Shift), а также множеством других функций автомобиля, объединенных с технологией Aurora Driver.

Предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем автономные грузовики отправятся в серию и поступят в продажу. И прототип на базе тяжелого магистрального тягача Volvo способен в полностью автономном режиме перевозить грузы на большие расстояния. В Volvo также считают, что автономные грузовые перевозки могут лишь дополнить, но не заменить существующую транспортную систему.

Коммерческие автомобили, получившие технологию Aurora Driver

В ближайшие время специалисты обеих компаний проведут серию тестов беспилотного грузовика на закрытом полигоне. Параллельно идет работа по определению регионов и маршрутов в США, которые станут базовыми для испытаний на обычных дорогах.

Тесты являются частью работ по подготовке к будущему производству беспилотных грузовых автомобилей на заводе Volvo Trucks в Нью-Ривер-Вэлли (штат Вирджиния). Ожидается, что первые серийные автономные тягачи выедут на американские дороги уже в 2023 году.

Напомним, что в Украине стартовали продажи электрического кроссовера Volvo XC40 Recharge. На выбор предлагается две комплектации, а цены начинаются с 48 340 евро (1,51 млн грн).