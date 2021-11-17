Volkswagen оновив кросовер на шасі бестселера Golf

Кросовер Volkswagen T-Roc оновився. Рестайлінговий автомобіль повинен з'явитися в європейських автосалонах компанії в другому кварталі наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Спереду T-Roc отримав нові фари, з'єднані смугою денних ходових вогнів, а також вертикальні протитуманні фари. У топових комплектаціях для кросовера тепер доступний діодний адаптивний матричний світло.

Оновлені задні ліхтарі отримали тонування і нове наповнення. Як і раніше, для машини доступна широка лінійка колісних дисків розмірністю від 16 до 19 дюймів, але їх дизайн істотно переглянутий. Спортивну версію T-Roc R можна відрізнити за спортивним обвісом, тонованим фарам, 18-дюймовим легкосплавним дискам Jerez, сріблястим корпусам зовнішніх дзеркал, спойлеру п'ятої двері і вихлопній системі Akrapovic.

Серед ключових змін інтер'єру-нове м'яке торпедо soft-touch, 8-дюймова цифрова приладова панель, а також збільшений до 9,2 дюйма дисплей мультимедіа. Для новинки також опціонально доступне кермо з сенсорними органами управління, як на Tiguan.

Кросовер отримав нову систему IQ.Drive Travel Assist, яка об'єднала в собі адаптивний круїз-контроль і Асистент утримання в смузі. Лінійка моторів залишилася колишньою.

Базовий Volkswagen T-Roc оснащений 1,0-літровим трициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 110 к.с. 1,5-літровий бензиновий двигун розвиває 150 к.с. також доступний 190-сильний мотор TSI об'ємом 2,0 літра з системою повного приводу 4Motion.

Не забуті й дизельні двигуни. 2,0-літровий турбодизель в залежності від налаштувань розвиває 115 або 150 к.с. заряджений T-Roc R приводиться в рух 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим мотором потужністю 296 к.с.

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