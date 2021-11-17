Volkswagen обновил кроссовер на шасси бестселлера Golf

Кроссовер Volkswagen T-Roc обновился. Рестайлинговый автомобиль должен появиться в европейских автосалонах компании во втором квартале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Спереди T-Roc получил новые фары, соединенные полосой дневных ходовых огней, а также вертикальные противотуманные фары. В топовых комплектациях для кроссовера теперь доступен диодный адаптивный матричный свет.

Обновленные задние фонари получили тонировку и новое наполнение. Как и прежде, для машины доступна широкая линейка колесных дисков размерностью от 16 до 19 дюймов, но их дизайн существенно пересмотрен. Спортивную версию T-Roc R можно отличить по спортивному обвесу, тонированным фарам, 18-дюймовым легкосплавным дискам Jerez, серебристым корпусам наружных зеркал, спойлеру пятой двери и выхлопной системе Akrapovic.

Среди ключевых изменений интерьера – новое мягкое торпедо soft-touch, 8-дюймовая цифровая приборная панель, а также увеличенный до 9,2 дюйма дисплей мультимедиа. Для новинки также опционально доступен руль с сенсорными органами управления, как на Tiguan.

Кроссовер получил новую систему IQ.Drive Travel Assist, которая объединила в себе адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания в полосе. Линейка моторов осталась прежней.

Базовый Volkswagen T-Roc оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 110 л.с. 1,5-литровый бензиновый двигатель развивает 150 л.с. Также доступен 190-сильный мотор TSI объемом 2,0 литра с системой полного привода 4Motion.

Не забыты и дизельные двигатели. 2,0-литровый турбодизель в зависимости от настроек развивает 115, или 150 л.с. Заряженный T-Roc R приводится в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 296 л.с.

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