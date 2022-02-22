Volkswagen почав продавати свій найдешевший електромобіль

Volkswagen офіційно оголосив про відновлення приймання замовлень на свій найдоступніший електромобіль. Міський хетчбек e-Up! Знову можна придбати після 14-місячної перерви.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Volkswagen згорнув приймання замовлень на електричний e-Up! наприкінці 2020 року. Німецький автовиробник не справлявся з наявними замовленнями та терміни очікування машин для клієнтів розтягнулися на 14-16 місяців. Виробництво електромобіля тривало протягом 2021 року, і тепер після задоволення відкладеного попиту знову відкриває можливість для передоплати компактного електромобіля.
Ціни на e-Up! у Європі стартують з позначки у 26 895 євро. З моменту свого дебюту у 2013 році VW продав понад 80 000 одиниць електричного E-Up! Міський електромобіль оновився у 2016 році та у 2019 році отримав нову батарею зі збільшеним зі 160 до 260 км запасом ходу.
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