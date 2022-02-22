Volkswagen почав продавати свій найдешевший електромобіль

Volkswagen офіційно оголосив про відновлення приймання замовлень на свій найдоступніший електромобіль. Міський хетчбек e-Up! Знову можна придбати після 14-місячної перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Volkswagen згорнув приймання замовлень на електричний e-Up! наприкінці 2020 року. Німецький автовиробник не справлявся з наявними замовленнями та терміни очікування машин для клієнтів розтягнулися на 14-16 місяців. Виробництво електромобіля тривало протягом 2021 року, і тепер після задоволення відкладеного попиту знову відкриває можливість для передоплати компактного електромобіля.

82-сильний електродвигун хетчбека здатний розігнати машину до 140 км / ч. тягова батарея місткістю 32,2 кВт•год забезпечує запас ходу на одному заряді до 260 км.

Ціни на e-Up! у Європі стартують з позначки у 26 895 євро. З моменту свого дебюту у 2013 році VW продав понад 80 000 одиниць електричного E-Up! Міський електромобіль оновився у 2016 році та у 2019 році отримав нову батарею зі збільшеним зі 160 до 260 км запасом ходу.

Також повідомлялося, що безповітряні шини Michelin для легкових авто скоро стануть серійними. Першим новинку приміряє електромобіль Chevrolet Bolt наступного покоління.

Раніше ми писали, що в Україні з 21 лютого запрацювали 24 нові камери відеофіксації. Найбільше нових систем запрацювало в Києві.