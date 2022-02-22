Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль

Volkswagen официально объявил о возобновлении приема заказов на свой самый доступный электромобиль. Городской хэтчбек e-Up! Снова можно приобрести после 14-месячного перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Volkswagen свернул прием заказов на электрический e-Up! в конце 2020 года. Немецкий автопроизводитель не справлялся с имеющимися заказами и сроки ожидания машин для клиентов растянулись на 14-16 месяцев. Производство электромобиля продолжалось в течение 2021 года, и теперь после удовлетворения отложенного спроса снова открывает возможность для предоплаты компактного электромобиля.

82-сильный электродвигатель хэтчбека способен разогнать машину до 140 км/ч. Тяговая батарея емкостью 32,2 кВт•ч обеспечивает запас хода на одном заряде до 260 км.

Цены на e-Up! в Европе стартуют с отметки в 26 895 евро. С момента своего дебюта в 2013 году VW продал более 80 000 экземпляров электрического e-Up! Городской электромобиль обновился в 2016 году и в 2019 году получил новую батарею с увеличенным со 160 до 260 км запасом хода.

Также сообщалось, что безвоздушные шины Michelin для легковых авто скоро станут серийными. Первым новинку примерит электромобиль Chevrolet Bolt следующего поколения.

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