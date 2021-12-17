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Позашляховик, гібрид, крос-купе: китайська марка Haval від Great Wall приготувала новинки для України

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П'ятниця 17 грудня 2021 09:09
Позашляховик, гібрид, крос-купе: китайська марка Haval від Great Wall приготувала новинки для України Позашляховик Haval Dargo (Фото: Great Wall)
Автор: Олександр Мороз

Китайський бренд Haval, який входить в концерн Great Wall, представить в наступному році на українському ринку одразу три нових моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Haval.

У 2022 році в Україні дебютують три новинки від Haval: позашляховик, гібрид і крос-купе.

Haval Dargo

Модель об'єднує в собі функціональність міського SUV і підвищену прохідність позашляховика. Габарити Dargo складають 4620х1910х1780 мм. кліренс - 200 мм.

Позашляховик, гібрид, крос-купе: китайська марка Haval від Great Wall приготувала новинки для України

Автомобіль оснащений дволітровим бензиновим двигуном потужністю 192 кінських сили. У парі з агрегатом працює 7-ступінчаста коробка DCT з двома зчепленнями. Інтелектуальний повний привід 4WD доповнений електронним блокуванням диференціала.

Україна стане першим ринком в Євроазіатському регіоні, де дебютує Haval Dargo. Поява моделі в нашій країні очікується в березні 2022 року.

Haval H6 HEV

Побудована на базі середньорозмірного кросовера Н6 третього покоління, версія отримає гібрид на основі півторалітрового бензинового турбомотора потужністю 154 к.с., який працює в парі з 177-сильним електромотором.

Позашляховик, гібрид, крос-купе: китайська марка Haval від Great Wall приготувала новинки для України

Сумарна віддача установки становить 243 к.с. і 530 Нм, паспортна витрата палива - 5,2 л/100 км. В Україні модель з'явиться у квітні 2022 року.

Купе Haval H6

Замикає тріо новинок ще одна нова версія Н6 третього покоління в модному кузові спорт-купе. У порівнянні зі звичайним кросовером купеподібна модифікація на 74 мм довше (4727 мм), на 54 мм ширше (1940 мм) і на 5 мм вище (1729 мм).

Позашляховик, гібрид, крос-купе: китайська марка Haval від Great Wall приготувала новинки для України

Особливістю новинки є агресивний передок, стилізований під "пащу акули", а також спортивний дизайн сидінь. Точна назва моделі та технічні деталі поки не розголошуються. Поставки моделі в Україну очікуються в другому кварталі 2022 року.

Обидві версії Haval H6 отримають систему напівавтономного водіння.

Нагадаємо, що після кількох серйозних позашляховиків, бренд Haval, що належить Great Wall Motors, вирішив відзначитися молодіжним кросовером з незвичайною назвою X-Dog.

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