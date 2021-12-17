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Внедорожник, гибрид, кросс-купе: китайская марка Haval от Great Wall приготовила новинки для Украины

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 09:09
Внедорожник, гибрид, кросс-купе: китайская марка Haval от Great Wall приготовила новинки для Украины Внедорожник Haval Dargo (Фото: Great Wall)
Автор: Александр Мороз

Китайский бренд Haval, входящий в концерн Great Wall, представит в следующем году на украинском рынке сразу три новых модели.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Haval.

В 2022 году в Украине дебютируют три новинки от Haval: внедорожник, гибрид и кросс-купе.

Haval Dargo

Модель объединяет в себе функциональность городского SUV и повышенную проходимость внедорожника. Габариты Dargo составляют 4620х1910х1780 мм. Клиренс - 200 мм.

Внедорожник, гибрид, кросс-купе: китайская марка Haval от Great Wall приготовила новинки для Украины

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 лошадиных силы. В паре с агрегатом работает 7-ступенчатая коробка DCT с двумя сцеплениями. Интеллектуальный полный привод 4WD дополнен электронной блокировкой дифференциала.

Украина станет первым рынком в Евроазиатском регионе, где дебютирует Haval Dargo. Появление модели в нашей стране ожидается в марте 2022 года.

Haval H6 HEV

Построенная на базе среднеразмерного кросовера Н6 третьего поколения, версия получит гибрид на основе полуторалитрового бензинового турбомотора мощностью 154 л.с., работающего в паре со 177-сильным электромотором.

Внедорожник, гибрид, кросс-купе: китайская марка Haval от Great Wall приготовила новинки для Украины

Суммарная отдача установки составляет 243 л.с. и 530 Нм, паспортный расход топлива - 5,2 л/100 км. В Украине модель появится в апреле 2022 года.

Купе Haval H6

Замыкает трио новинок еще одна новая версия Н6 третьего поколения в модном кузове спорт-купе. В сравнении с обычным кроссовером купеобразная модификация на 74 мм длиннее (4727 мм), на 54 мм шире (1940 мм) и на 5 мм выше (1729 мм).

Внедорожник, гибрид, кросс-купе: китайская марка Haval от Great Wall приготовила новинки для Украины

Особенностью новинки является агрессивный передок, стилизованный под "пасть акулы", а также спортивный дизайн сидений. Точное название модели и технические детали пока не разглашаются. Поставки модели в Украину ожидаются во втором квартале 2022 года.

Обе версии Haval H6 получат систему полуавтономного вождения.

Напомним, что после нескольких серьезных внедорожников, принадлежащий Great Wall Motors бренд Haval решил отметиться молодежным кроссовером с необычным названием X-Dog.

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