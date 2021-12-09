Винна Європа: вживані автомобілі в Україні можуть подорожчати

Ціни на вживані авто в Європі зросли на 18% в листопаді 2021 року в порівнянні з попереднім роком. Слідом за цим б/в авто можуть подорожчати й в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoScout24 .

Експерти німецького онлайн-майданчика AutoScout24, що спеціалізується на торгівлі вживаними автомобілями, проаналізували динаміку зміни цін на машини у 2021 році. За результатами дослідження з'ясувалося, що б/в автомобілі в листопаді 2021 року подорожчали в середньому на 18% у порівнянні з листопадом попереднього року. Зростання середньої ціни склало 3,7 тис.євро.

Найбільше — на 14% — подорожчали моделі середнього цінового діапазону, малолітражки зросли в ціні на 12%, автомобілі бізнес-сегменту — на 11%, а преміальні моделі подорожчали на 10%. Зростання цін на позашляховики склало 8%.

Зростання цін на вживані машини обумовлено пандемією коронавірусу. З одного боку, люди пересідають на авто, щоб менше користуватися громадським транспортом. З іншого — нестача мікрочіпів призвела до дефіциту нових машин в автосалонах. Тому попит на б/в авто виріс, а слідом за цим і ціни.

Ситуація в Європі безпосередньо відіб'ється й на Україні, де спостерігається перекіс у бік імпорту вживаних авто. Як ми повідомляли раніше, за 9 місяців 2021 року імпорт вживаних автомобілів зріс на 38% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а нових машин було ввезено вчетверо менше, ніж б/в.

Крім того, у 2021 році зменшився потік "битків" з США через зростання цін на машини та доставку, в результаті чого українці почали віддавати перевагу вживаним авто з Європи. За підсумками 10 місяців з країн ЄС в Україну було ввезено 311 тисяч легкових авто з пробігом — 63,6% від загального числа за цей період.

Таким чином, найближчим часом слід очікувати зростання ціна на старі авто в Україні — як тих, що ввозитимуться надалі, так і тих, що вже знаходяться в експлуатації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які тренди впливатимуть на розвиток ринку вживаних автомобілів в Україні. Очікується поступовий перехід до комісійної торгівлі.