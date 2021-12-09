Виновата Европа: подержанные автомобили в Украине могут подорожать

Цены на подержанные авто в Европе выросли на 18% в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим годом. Вслед за этим б/у авто могут подорожать и в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoScout24 .

Эксперты немецкой онлайн-площадки AutoScout24, специализирующейся на торговле подержанными автомобилями, проанализировали динамику изменения цен на машины в 2021 году. По результатам исследования выяснилось, что б/у автомобили в ноябре 2021 года подорожали в среднем на 18% по сравнения с ноябрем предыдущего года. Рост средней цены составил 3,7 тыс. евро.

Больше всего — на 14% — подорожали модели среднего ценового диапазона, малолитражки выросли в цене на 12%, автомобили бизнес-сегмента — на 11%, а премиальные модели подорожали на 10%. Рост цен на внедорожники составил 8%.

Рост цен на подержанные машины обусловлен пандемией коронавируса. С одной стороны, люди пересаживаются на авто, чтобы меньше пользоваться общественным транспортом. С другой — нехватка микрочипов привела к дефициту новых машин в автосалонах. Поэтому спрос на б/у авто вырос, а вслед за ним и цены.

Ситуация в Европе напрямую отразится и на Украине, где наблюдается перекос в сторону импорта подержанных авто. Как мы сообщали ранее, за 9 месяцев 2021 года импорт б/у автомобилей вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а новых машин было ввезено вчетверо меньше, чем подержанных.

Кроме того, в 2021 году уменьшился поток "битков" из США из-за роста цен на машины и доставку, в результате чего украинцы переключились на подержанные авто из Европы. По итогам 10 месяцев из стран ЕС в Украину было ввезено 311 тысяч легковых авто с пробегом — 63,6% от общего числа за этот период.

Таким образом, в ближайшее время следует ожидать роста цена на подержанные авто в Украине — как тех, что будут ввозиться в дальнейшем, так и тех, что уже находятся в эксплуатации.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие тренды будут влиять на развития рынка подержанных автомобилей в Украине. Ожидается постепенный переход к комиссионной торговле.