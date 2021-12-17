Із тирси та харчової олії: Volkswagen почав годувати дизелі синтетичним паливом

У той час, як більшість автовиробників відмовляються від дизелів, концерн Volkswagen продовжує їм життя. І це при тому, що німецький автогігант до цього зазнав збитків через дизельгейт.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Volkswagen вирішив не відмовлятися від дизельних моторів, а зробити їх екологічніше. На модифікованому паливі зможуть працювати всі сучасні дизельні агрегати марки.

Йдеться про синтетичне дизельне паливо на парафіновій основі європейського стандарту EN 15940. Існує кілька різновидів такого палива (HVO, C.A.R.E diesel, NEXTBTL), зробленого з рослинної сировини, відходів харчової промисловості, тирси та інше.

Оскільки таке пальне зроблено з біосировини, викиди вуглекислого газу при його згорянні нижче на 70-95% в порівнянні з викопним паливом. Поряд з електрифікацією модельної лінійки, синтетичне паливо має допомогти Volkswagen знизити до 2030 року викиди в Європі на 40% (у розрахунку на один автомобіль в порівнянні з 2018-м), А до 2050-го стати вуглецево-нейтральною компанією.

"Шляхом використання екологічно дружнього палива в моделях Volkswagen ми даємо можливість клієнтам по всій Європі значно знизити викиди CO 2 . Наприклад, використання парафінового палива є розумним додатковим варіантом для компаній зі змішаним парком, що складається з моделей з електричними та традиційними двигунами", - зазначив доктор Томас Гарбе, керівник відділу бензинового і дизельного палива Volkswagen.

Кросовер VW Tiguan TDI

За заявою Volkswagen, всі моделі марки з чотирициліндровими дизельними двигунами (TDI), поставлені з кінця червня цього року, схвалені для роботи з парафіновим дизельним паливом відповідно до європейського стандарту EN 15940. Це, зокрема, кросовер Tiguan TDI і Golf восьмого покоління у версії GTD.

Для більш ранніх агрегатів підійдуть суміші Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxMotion і Aral Ultimate Diesel.

Нагадаємо, що концерн Volkswagen хоче продати Porsche. Гроші підуть на електрифікацію модельного ряду.